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Apple'dan OpenClaw'a Rakip Geliyor: İşte İlk Detaylar!

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Apple, Siri'yi âdeta bir süper kahramana dönüştürecek kendi yapay zekâ ajanı için çalışmalarını sürdürüyor.

Apple'dan OpenClaw'a Rakip Geliyor: İşte İlk Detaylar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenClaw'ın çıkışıyla birlikte yakaladığı popülarite sonrası "dijital asistanlar" teknoloji dünyasını kasıp kavuruyor. Apple da görünüşe göre bu alanda sessiz kalmayacak.

Gelen sızıntılara göre Apple, Siri’yi âdeta bir süper kahramana dönüştürecek kendi yapay zekâ ajanını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

Apple'dan OpenClaw'a Rakip Geliyor: İşte İlk Detaylar!
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Cebinizi yakmayan akıllı asistan dönemi

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Piyasadaki mevcut yapay zekâ asistanları, belirli bir istek limitinden sonra cüzdanınızı hafifleten aylık abonelikler istiyor. Apple ise burada ezber bozacak bir yaklaşımın peşinde.

Şirketin, bu gelişmiş asistanı doğrudan Apple One paketine dâhil ederek kullanıcılara esnek ve çok daha hesaplı bir model sunacağı konuşuluyor. Apple’ın güçlü donanım mimarisi sayesinde iPhone, iPad ve Mac’leriniz, komut bekleyen sadık birer dijital yardımcıya dönüşebilir.

Peki ne kadar güvenli?

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Her şey kulağa harika gelse de madalyonun korkutucu bir yüzü var o da tabii ki güvenlik. Bilgisayarınızdaki dosyalara tam erişim isteyen bu yapay zekâ ajanları, bir gün "çıldırıp" tüm hassas verilerinizi ve şifrelerinizi ele geçirirse ne olacak? Apple için en büyük zorluk devasa veri merkezleri inşa etmek değil, bu dijital yardımcıların birer kâbusa dönüşmesini engellemek.

Apple teknolojilerde çoğu zaman öncü şirket olmasa da dâhil olduğunda kusursuza yakın bir ürünle gelmeyi biliyor. Bakalım Siri'nin yeni yol arkadaşı hayatımızı ne kadar değiştirecek?

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