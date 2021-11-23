2021 MacBook Pro Türkiye Fiyatı, ABD Fiyatının Altına İndi

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, Apple'ın 2021 model MacBook Pro fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir gelişmeye neden oldu. Öyle ki artık 2021 MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı, dolar bazında ABD fiyatının bile altına indi.

Türk lirasının döviz kuru karşısında son dönemde ciddi şekilde değer kaybettiği herkes tarafından bilinen su götürmez bir gerçek. Elbette bu durum, hayatımızı doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü özellikle de teknolojik ürünlerin ithal olması, satın almayı planladığınız bir ürünün fiyatının her gün biraz daha artmasına yol açıyor.

Bazılarımız bilir; yurt dışında tanıdığı olan vatandaşlar, satın almak istedikleri ürünleri Türkiye'den almak yerine tanıdıkları aracılığıyla yurt dışından uygun fiyata satın alırlardı. Bu sayede gümrük, KDV ve ÖTV gibi vergilerin bir bölümünden kurtulan vatandaş, ürüne daha uygun fiyatlarla sahip olurdu. Şimdiyse bu durum tersine döndü. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü MacBook Pro modelleri, an itibarıyla Türkiye'de ABD'den bile daha uygun fiyata mal olmaya başladı. Yakında Türkiye'ye MacBook satın almak için gelen turistleri görürsek, şaşırmayız...

2021 model MacBook Pro modelleri Türkiye'de ne kadar?

Apple, 2021 model MacBook Pro modellerini 14 inç ve 16 inç ekranlara sahip olan 2 versiyon şeklinde duyurdu. Eğer 14 inç ekranlı bir MacBook Pro sahibi olmak isterseniz, bu ürüne hiçbir ekleme yapmadan 23 bin 499 TL karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Daha güçlü işlemcinin kullanıldığı 14 inç ekranlı modelin fiyatı ise 28 bin 999 TL. 16 inç ekranlı versiyonlara baktığımızda ise 28 bin 999 TL, 31 bin 199 TL ve 39 bin 999 TL şeklinde 3 farklı fiyat ile karşılaşıyorsunuz. Peki aynı ürünler, ABD pazarında kaç dolara satın alınabiliyor?

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere; Apple'ın Türkiye'de 23 bin 499 TL'ye satın alınabilen 14 inç ekranlı MacBook Pro modeli, ABD'de 1.999 dolara satın alınabiliyor. Bu içeriğin yazıldığı tarih olan 23 Kasım 13:52 itibarıyla dolar kuruna baktığımızda, ABD'deki bir tüketicinin yeni MacBook Pro için en az 24 bin 659 TL ödeme yapması gerektiğini görüyoruz. 14 inç ekranlı ve daha güçlü olan MacBook Pro'nun Türkiye'deki 28 bin 999 TL'lik fiyatı, ABD'de satın alınmak istendiğinde ise 30 bin 827 TL'ye denk geliyor. Yani ABD'de dolar kazanan bir tüketici, 14 inçlik versiyonların her ikisinde de Türkiye'den daha ucuza ulaşabilir. Gelin şimdi de 16 inç ekranlı MacBook Pro modellerine bakalım.

16 inç ekranlı versiyonda ABD ile Türkiye arasındaki makas daha da açılıyor

Bir tüketici, 16 inç ekranlı MacBook Pro'nun başlangıç varyantı için 2.499 dolar ödüyor. Bu dolar bazlı paranın Türkiye'deki karşılığı, 30 bin 827 TL. Aynı ürünün Türkiye'deki fiyatı ise 28 bin 999 TL. Varyantlara devam ettiğimizde; 2.699 dolar (33 bin 295 TL) karşılığında satın alınabilen MacBook Pro için, Türkiye'de ödenmesi gereken tutar 31 bin 199 TL. 16 inç ekranlı ve en güçlü MacBook Pro'ya sahip olmak isteyen bir ABD'linin 3.499 dolarlık (43 bin 164 TL'ye denk geliyor) ödemesi, Türkiye'de ise 39 bin 999 TL. Aradaki fark, en yüksek modelde 3.165 TL'ye, yani 256 dolara kadar yükseliyor.

Yukarıdaki hesaplarda da görebileceğiniz gibi, ABD'liler artık Türkiye'deki yakınlarına bir MacBook Pro'yu ABD'den çok daha ucuza satın aldırabilirler. Ülkeler arasında devasa farklılıklar yokmuş gibi görünse de 256 dolara kadar çıkan fiyat farkı, ABD gibi paranın oldukça değerli olduğu bir ülke için kesinlikle dikkat çekici.