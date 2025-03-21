Apple, yapay zekâlı Siri'nin ertelenmesinin ardından bu departmanın başındaki ismi değiştirdi. Vision Pro'nun başındaki Mike Rockwell, Siri'nin yeni patronu oldu.

Apple, geçen yıl tanıttığı üretken yapay zekâ destekli Siri’yi yakın zamanda erteleme kararı almıştı. Asistana âdeta çağ atlatacak bu güncellemenin erteleme nedeni ise hâlâ istenilen seviyede çalışamamasıydı. Bu erteleme, kullanıcılardan büyük tepki çekerken şirket içinde de bir krize neden olmuştu.

Şimdi ise Apple’ın yeni Siri konusunda büyük adımlar atmaya başladığı görüldü. Öyle ki Bloomberg’den Mark Gurman’a göre şirket, Siri’nin başındaki ismi değiştirdi.

Vision Pro’nun patronu, Siri’nin başına geçti

*Mike Rockwell

Siri, şimdiye kadar Apple’ın yapay zekâ departmanının başında bulunan John Giannandrea tarafından yönetiliyordu. Ancak son zamanlarda yaşananlar, Siri’nin ertelenmesi gibi nedenlerden dolayı Giannandrea görevinden alındı. Onun yerine Vision Pro’nun başındaki isim Mike Rockwell getirildi.

İddiaya göre CEO Tim Cook, Giannandrea’ya olan güvenini kaybetti ve bu tarz bir karar aldı. Cook’un, “ürün geliştirme ve uygulamaya koyma” konusunda artık Giannandrea’ya inancının kalmadığı belirtilmiş.

Vision Pro tarafının başına donanım mühendisi Paul Meade gelecek. Mike Rockwell ise sadece Siri’ye odaklanacak. Rockwell’in direkt olarak Apple’ın en üst düzey yöneticilerinden olan yazılım mühendisliği departmanından Başkan Yardımcısı Craig Federighi’ye rapor vereceği de eklenmiş.

Bu değişikliğin Siri’yi nasıl etkileyeceğini bekleyip göreceğiz. İyice rakiplerinden geride kalan asistanın istenilen seviyeye hızlı gelip gelmeyeceği büyük merak konusu.