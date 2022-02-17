Geçtiğimiz aylarda Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'de 99 milyon dolara yakın ödeme aldığı açıklanmıştı. Ancak gelen yeni haberler, yatırımcıların Cook'a yapılan ödemeleri 'endişe verici' bulduğunu gösterdi.

ABD merkezli Apple, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin başında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaştığını ve bunu başaran ilk şirket olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Tahmin edebileceğiniz gibi bu teknoloji devinin başında yer alan CEO Tim Cook da bu kadar değerli bir şirketi yönettiği için önemli miktarlarda para kazanıyor.

Hatta geride bıraktığımız haftalarda Cook’un 2021’de elde ettiği gelirin açıklandığını ve bir önceki yıla göre 6,6 kat daha fazla gelir elde ettiğini sizlere aktarmış, 61 yaşındaki iş insanının toplam yıllık gelirinin 99 milyon dolara kadar ulaştığını kaydetmiştik. Ancak gelen yeni haberler, dev şirketin yatırımcılarının bu durumdan pek de hoşnut olmadığını gösterdi.

Cook’a yapılan ödemeler ‘endişe verici’

Gelen haberlere göre hissedarlar için danışmanlık hizmeti sağlayan Kurumsal Hissedar Hizmetleri (ISS), Cook’un geçtiğimiz yılki 3 milyon dolarlık maaşının, 12 milyon dolarlık ikramiyesinin ve 82 milyon dolarlık hisse senedi ödülünün ‘endişe verici’ olduğunu ifade etti. ISS ayrıca yatırımcıların, Cook’un 99 milyon dolara yakın olan ödeme paketine karşı çıkmalarını istediğini ifade etti.

Hissedarlara gönderilen mektupta Cook’a yapılan ödemenin büyüklüğünün ‘önemli endişelere’ yol açtığı ifade edilirken ödülün yarısının ‘performans kriterlerinden yoksun olduğu’ vurgulandı. ISS ayrıca, Cook’a yapılan ödemenin ortalama bir Apple çalışanından 1.447 kat daha fazla olduğunu, geçtiğimiz yıl özel güvenlik masraflarının 630.000 dolara ulaştığını, özel jetin kişisel kullanımının ise 712.500 dolara mal olduğunu açıklamalarına ekledi. Bu masrafların da diğer şirketlerden çok daha fazla olduğu ifade edildi.

1 milyar dolardan fazla serveti olduğu düşünülen ve 10 yıldan fazla süredir Apple CEO’luğu görevini üstlenen Cook, daha önce eşitlik ve insan hakları konusunda endişelerini dile getirmiş ve öldüğünde tüm servetini bağışlayacağını ifade etmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından geçen yıl yayımlanan bir dosyada da Cook’un bir hayır kurumuna 10 milyon dolar civarında bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.