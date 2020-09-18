Apple, TSMC'nin 5 nm Yonga Üretim Kapasitesini Doldurdu

Apple, A14 Bionic yonga setlerinde kullanmak için TSMC’den büyük çaplı 5 nm yonga siparişi verdi. Bu siparişle TSMC’nin 5 nm üretim kapasitesi 2020’nin sonuna kadar tamamen doldu.

Dünyanın en büyük yarı-iletken üreticisi TSMC, şu sıralar 5 nm mimariye sahip yonga üretimine odaklanmış durumda. Şirket, bu yeni mimariyle birlikte pek çok yonga seti üreticisinden sipariş alırken, en fazla sipariş dünya devi Apple’dan geliyor. DigiTimes raporuna göre TSMC’nin 5 nm üretim kapasitesi, Apple’dan gelen büyük ölçekli siparişler nedeniyle 2020’nin sonuna kadar tamamen doldu.

7 nm mimarili yonga üretimine de bir yerden devam eden Tayvanlı şirket, bu mimariyi de Sony’nin PS5 sevkiyatına odaklıyor. Son derece başarılı bir dönemden geçen TSMC’nin 5 nm mimarili yongaları Apple’ın A14 Bionic yonga setinde kullanılacağı için siparişleri yetiştirmekte bir hayli zorlanıyor. Önceki nesil işlemcilere göre çok daha az enerji tüketip daha yüksek güçlere ulaşabilecek bu mimari, Apple dışında pek çok şirketin de hedefinde yer alıyor.

Huawei, TSMC’den yonga tedarik edemeyecek

5 nm mimarili yonga setleri üretmek için TSMC ile çalışan ve yarı-iletken üreticisinin en büyük 2. müşterisi olan Huawei, ABD yönetiminin uyguladığı yasaklardan dolayı bu şirketten artık yonga tedarik edemiyor. Bu karar TSMC’nin gelirinde bir zarara yol açacak diye düşünülürken bu eksikliği Apple karşılayacak gibi duruyor.

Apple’ın bu hafta tanıttığı yeni iPad Air’le birlikte 5 nm mimarili işlemci olan A14 Bionic de gün yüzüne çıkmıştı. Apple’ın tabletleri dışında yeni iPhone’larında da kullanacağı bu işlemci, rakiplerinin yonga setlerine göre önemli farklılıklar elde edecek.

TSMC’nin Apple dışında pek çok müşterisi bulunuyor. AMD’nin 2022 yılında çıkacak Ryzen 6000 işlemcilerinde ve Zen 4 yongalarında TSMC’nin 5 nm yongaları kullanılacakken, Nvidia’nın Hopper ve Intel’in XE GPU’larının da gücünü yeni mimariden alacağı açıklandı. Şirketin Android cephesindeki en güçlü yonga seti üreticilerinden olan Qualcomm’a da 5 nm yongalar üreteceği biliniyor.