Apple, Vision Pro'nun ilk geliştirici araçlarını yayınladı. Araçlarla birlikte visionOS geliştirici ortamı ve tanıtımda gösterilmeyen bazı özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Apple, 5 Haziran’da tanıttığı Vision Pro karma gerçeklik gözlükleriyle yepyeni bir dünyaya atılmak için kollarını sıvadı. Cihazın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, elbette Apple’ın bu konuda başarılı olup olmayacağı başta geliştiricilere, sonrasında kullanıcılara bağlı olacak.

İşte bugün, geliştiricilerin kullanıcılar için hiç görülmeyen uygulamalar ve oyunlar geliştirmelerini sağlayacak ilk araçları yayınlandı. Apple, visionOS işletim sisteminin yazılım geliştirme kitini (SDK), güncellenmiş Xcode’u, Simulator ve Reality Composer Pro araçlarını yayınladı.

İlk kitin yayınlanmasıyla Vision Pro hakkında görmediğimiz detaylar da ortaya çıkmaya başladı:

SDK ve geliştirici araçlarının yayınlanmasıyla birlikte geliştiriciler ve de kollarını sıvamaya başladı. Vision Pro ile neler göreceğimizi bilgisayar ekranında gösteren simülatörlerden ilk görüntüler de paylaşıldı.

Bu ekran görüntüleri, Apple’ın Vision Pro için geliştirdiği ekosistemin temellerini ortaya koydu. Tanıtım videosunda gördüklerimizin üzerine yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Öncelikle saf visionOS’un nasıl gözüktüğüne bakalım:

MacRumors’tan Steve Moser ve 9to5Mac’ten Ian Zelbo, visionOS ortamını simülatör üzerinden detaylı bir şekilde paylaştı. Kullanıcılar, Vision Pro’yu taktıklarında ev ortamında artık çevreyi böyle görmeye başlayacak:

Tabii simülatörde uygulamaların farklı ortamlarda nasıl gözükeceğini de önceden görmek için arka plan da değiştirilebiliyor:

Şu anlık sadece mutfak, müze ve oturma odası ortamları kullanılabilirken 13 farklı ortam daha aktifleştirilmek üzere işletim sisteminde bekliyor:

Haleakala Dağı

Yosemite Ulusal Parkı

Gökyüzü

İlkbahar Işığı

Joshua Tree Ulusal Parkı

Vrangla Gölü

Hood Dağı

Yaz Işığı

Sonbahar Işığı

Ay

Plaj

Kar

Kış Işığı

İşletim sisteminin görünümünün yanı sıra bazı özellikleri de kendisini göstermeye başladı:

SDK ile gördüğümüz tek şey simülatörde sunulan ortam ve temel işletim sisteminin görünümü olmadı. Aynı zamanda Vision Pro’da geliştiricilerin faydalanabileceği, tanıtım videosunda gösterilmemiş olan bazı özellikler de gün yüzüne çıktı.

Bunlardan birisi “Visual Search (Görsel Arama)” adlı bir özellikti. Temelde iPhone ve iPad’lerdeki Görsel Araştır’a benzeyen özellik, Vision Pro’nun çevredeki eşyaları ve nesneleri tespit etmesini ve tanıyabilmesini sağlayacak.

Ayrıca bu özellik sayesinde gerçek dünyadaki metinler kopyalanabilecek, çalışan herhangi bir uygulamaya yapıştırılabilecek. Aynı zamanda bu metinler, 17 farklı dilde gerçek zamanlı olarak çevrilebilecek. Bunu Google'ın Lens uygulamasındaki çeviri özelliği gibi düşünebiliriz.

visionOS ve SDK’da geliştiricilerin daha çok zaman geçirmesiyle yeni yeni bilinmeyen özelliklerin de ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.