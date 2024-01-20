Apple Vision Pro'nun onarım ücretleri açıklandı. Sadece onarım ücretleri bile Vision Pro almadan önce neden iki kere düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olan Apple Vision Pro, geçtiğimiz gün resmi olarak ön siparişe açıldı ve 2 Şubat itibarıyla da satışa sunulacak. Vision Pro'nun 3.499 dolarlık fiyatı -bugünün kuruyla 105 bin TL yapıyor- tek başına büyük bir tartışma konusuydu ki Apple'ın yeni açıkladığı onarım ücretleri, Vision Pro alacak olanların iki kere düşünmesine neden olabilir.

Apple ürünlerinin onarım ücretleri hiçbir zaman ucuz olmamıştır. Örneğin 50 bin TL verip aldığınız iPhone 15'in sadece ön camını değiştirmek, 10.168 TL gibi hiç de azımsanamayacak bir onarım ücretine sahip. Vision Pro'nun tek başına iPhone 15'ten 4,3 kat daha pahalı olduğunu düşünürsek, onarım ücretlerinin daha da can acıtıcı olacağını tahmin etmek zor değildi.

Apple Vision Pro tamiri için 72 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz

Apple'ın yeni yayımladığı destek sayfasına göre Vision Pro'nun sadece ön camını değiştirmek, 799 dolara mal olacak. Bilmeyenler için söyleyelim; iPhone 15'in de ABD fiyatı 799 dolar. Yani Vision Pro'nun sadece ön camı, bir iPhone 15 kadar değerli. "Diğer" onarımlar söz konusu olduğunda ise maliyeti 2.400 dolara kadar çıkabiliyor ki bu bedel, bugünün kuruyla 72 bin 400 TL yapıyor.

Apple Vision Pro onarım ücretleri

Çatlak kapak camı: 799 dolar

799 dolar Diğer onarımlar: 2.399 dolar

Bu fiyatların, Apple Care+ abonesi olmayanlar için geçerli olduğunu belirtelim. Apple, Apple Care+ aboneliği bulunan kullanıcılara her iki ürünün onarımı için de 299 dolar fiyat sunuyor. Tabi bu bedelin değiştirilecek parça sayısına göre artabileceğini unutmayalım.