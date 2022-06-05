Apple’ın yeni tanıtacağı sanal gerçeklik seti için Hollywood yönetmenleri ile görüştüğü iddia edildi. Yönetmenlerin arasında Iron Man üçlemesi ile bilinen Jon Favreau da var.

Apple’ın uzun süredir beklenen sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili bir süredir bazı iddialar ortaya atılıyordu. Geçtiğimiz haftalarda şirketin ticari marka başvurusunda bulunmasının ardından geleceği kesinleşen VR seti, tüm teknoloji meraklılarında büyük heyecan uyandırmıştı.

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Cupertino’lu teknoloji devi, sanal gerçeklik gözlüğüne özel olarak üretilecek interaktif içerikler için Hollywood’un ünlü yönetmenleri ile masaya oturdu. Bu yönetmenlerin arasında Iron Man üçlemesi ve The Mandalorian dizisinde imzası bulunan Jon Favreau da var.

Favreau, Jurassic Park benzeri bir belgeselin yönetmen koltuğunda oturacak

New York Times’ın aktardığı bilgilere göre ünlü yönetmen Jon Favreau, Apple TV Plus’ta gösterime giren Tarih Öncesi Gezegen (Prehistoric Planet) isimli belgeselin VR’a uyarlanmış bir versiyonundan sorumlu olacak. Daha önce Aslan Kral animasyonunun yeniden yapımında da yönetmenlik yapan Favreau’nun bu konuda deneyimli olmasından dolayı seçildiği düşünülüyor.

Öte yandan Bloomberg ve NYT’nin bilgilerine göre Apple, pazartesi günü yapılacak olan WWDC konferansında yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtmayabilir. Pil ve performans iyileştirmelerinin tamamlanmaması nedeniyle 2023’ün üçüncü çeyreğinde çıkması beklenen sanal gerçeklik setinin pazartesi günkü konfrans yerine 2023’ün başında yapılacak etkinlikte tanıtılacağı iddia ediliyor.

Öte yandan etkinlikte, uygulama geliştiricilerinin sanal gerçeklik setine uygun yazılımlar geliştirmesinin önünü açacak araçların tanıtılacağı iddia edildi.