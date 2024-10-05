watchOS 11.0.1 güncellemesi, batarya tüketimi ve dokunmatik ekran sorunları dahil olmak üzere çeşitli hata düzeltmeleri içeriyor.

Apple, bugün watchOS 11 işletim sistemi için watchOS 11.0.1'i yayımladı. Bu güncelleme eylül ayında çıkan watchOS 11'in ardından üç hafta sonra geldi ve önemli hata düzeltmelerini içeriyor.

watchOS 11.0.1 ile gelen başlıca düzeltmeler arasında, bazı kullanıcıların yaşadığı beklenmedik yeniden başlama sorunları, müzik uygulamasının medya yüklerken kapanması, bataryanın beklenenden hızlı tükenmesi ve dokunmatik ekranın geçici olarak tepkisiz kalması gibi problemler yer alıyor. Özellikle Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcıları bu sorunlardan etkilenebiliyordu.

Mesajlar uygulamasındaki beklenmedik kapanma sorunları giderildi

watchOS 11.0.1 ayrıca, Mesajlar uygulamasının paylaşılan bir Apple Watch yüzü ile bir mesaja yanıt verirken beklenmedik şekilde kapanmasını da çözüyor. Bu tür sorunlar kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyordu ve Apple bu güncelleme ile bu problemleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Güncelleme kullanıcıların cihazlarını daha stabil ve sorunsuz bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor diyebiliriz. Yeni watchOS 11, Smart Stack, Vitals uygulaması ve Canlı Aktiviteler desteği gibi yeniliklerle geliyor.