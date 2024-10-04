Apple'ın uzun zamandır gündemde olan yeni telefonu iPhone SE 4'ün bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefon, beklentileri karşılamayı başaracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iPhone SE 4 ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. 9to5Mac kaynakları tarafından sağlanan bilgiler, bu akıllı telefonun beklentileri karşılayabileceğini düşündürüyor.

Paylaşılan bilgilere göre 4. nesil iPhone SE, genel olarak iPhone 14'e benzeyecek. Bu bağlamda; düz kenarları olan ve çentikli bir OLED ekran bizleri bekliyor olacak. 6.1 inç boyutlu bir ekrana sahip olacak iPhone SE 4, 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunacak.

iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı:

iPhone SE 3'te bulunan Touch ID teknolojisi, yerini Face ID'ye bırakacak. Ayrıca yaklaşmakta olan akıllı telefon, Apple Intelligence desteği de sunacak. Şirket, bunu mümkün kılmak için 8 GB RAM ve A18 işlemci kullanacak. Ancak bu işlemci, iPhone SE 4 için özelleştirilecek. Edinilen bilgilere göre 5 çekirdekli bir GPU ile eşleştirilecek. Öte yandan; bu akıllı telefonu özel kılan hususlardan bir tanesi, Apple tarafından üretilmiş 5G modem kullanacak olması.

9to5Mac, telefonun kamera özelliklerine de ulaşmış durumda. Bu bağlamda; iPhone SE 4'te iPhone 15'te de bulunan 12 MP selfie kamera yer alacak. Telefonun tek ana arka kamerası ise 48 MP çözünürlük sunan geniş açılı kamera olacak. Kaynaklar, bu akıllı telefonun gelecek yıl baharında duyurulacağını söylüyorlar.