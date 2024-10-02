Apple, "Farkındalık Ayı" ismi verilen yeni bir Apple Watch aktivite yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Yarışmanın amacı, mental sağlığa dikkat çekmek.

Apple, düzenli olarak farklı konulara dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyordu. Bunlar arasında Apple Watch modellerini içeren aktivite yarışmaları vardı. Şirket, şimdi de yeni bir Apple Watch aktivite yarışması düzenleyeceğini açıkladı.

Etkinlik, “Farkındalık Ayı” olarak adlandırıldı. Yarışmanın amacı, kullanıcıların mental sağlığına özen göstermesi konusunda farkındalık yaratmak.

10 Ekim’de gerçekleştirilecek, animasyonlu çıkartmalar hediye edilecek

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Farkındalık Ayı Apple Watch Aktivite Yarışması, 10 Ekim 2024 Perşembe günü gerçkleştirilecek. Kullanıcılar, bu tarihte gerçekleştirdikleri 10 dakikalık aktiviteleri Apple Watch üzerinden Sağlık uygulamasına katkıda bulunan herhangi bir uygulamaya kaydederek katılabilecekler.

Diğer aktivite yarışmaları gibi bu Farkındalık Ayı yarışmasında da katılımcılara ödül verecek. Şirket, aktiviteleri kaydedenlere Mesajlar üzerinden kullanılabilecek animasyonlu çıkartmalar dağıtacak. Bu çıkartmalar da sağlık odaklı olacak.