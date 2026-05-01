ChatGPT, Yeni Kullanıcı Bulamıyor: Büyüme durdu, Gözler Halka Arzda

ChatGPT’nin büyüme hızı düşmeye başladı ve bu durum OpenAI’nin halka arz planlarını etkileyebilir. Uygulama indirmeleri artmaya devam etse de, artış oranındaki ciddi düşüş dikkat çekiyor.

Deniz Şen

ChatGPT’nin yakaladığı hızlı büyüme ivmesi yavaşlamaya başladı.

Özellikle mobil uygulama tarafında indirme ve aktif kullanıcı artış hızının düşmesi, OpenAI’nin planladığı halka arz (IPO) süreci için kritik bir sinyal olarak görülüyor.

Uygulamayı silenlerin sayısı artıyor

Verilere göre ChatGPT hâlâ büyümeye devam ediyor; ancak bu büyümenin temposu ciddi şekilde düşmüş durumda. Üstelik kullanıcıların uygulamayı silme oranında yaşanan dikkat çekici artış, platformun uzun vadeli kullanıcı bağlılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower verilerine göre ChatGPT’nin kullanıcı artış oranı yıl başında oldukça yüksek seviyelerdeyken, son aylarda belirgin şekilde geriledi. Ocak ayında %168 seviyesinde olan büyüme oranı, Nisan ayında %78’e kadar düştü. Uygulamanın indirilmeye devam etmesine rağmen, silinme oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Mart ayında %413, Nisan ayında ise %132 oranında yıllık artış kaydedilmesi, kullanıcıların uygulamadan daha hızlı vazgeçtiğini gösteriyor.

Rakipler hızlı yükseliyor

ChatGPT’nin büyümesi yavaşlarken, rakip yapay zekâ uygulamaları hız kesmeden yükseliyor. Özellikle Anthropic’in Claude modeli aynı dönemde çok daha hızlı büyüme yakalayarak dikkat çekti ve indirme tarafında ciddi fark attı.

Bu gelişmeler, OpenAI’nin planladığı halka arz süreci öncesinde şirket içinde de endişe yaratmış durumda. Şirketin hem kullanıcı hem de gelir hedeflerini kaçırdığı ve yüksek altyapı maliyetlerini karşılamakta zorlanabileceği konuşuluyor.

