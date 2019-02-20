Araba Fiyatına Retina Ekranlı VR Gözlük: Varjo VR-1

Sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanım alanları her geçen gün genişlerken Varjo'dan VR sektörünün liderlik koltuğu için bir atak geldi.

Sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin ekranları kusursuz hale gelmeye doğru gidiyor. Piksellerin belli olduğu ilk VR gözlüklerin oldukça geride kaldığı günümüzde Finlandiya merkezli teknoloji şirketi Varjo, sahip olduğu geniş sanal gerçeklik gözlüğü çalışmalarını Retina ekranlarla birleştirerek mükemmel görüntü kalitesine sahip bir VR gözlüğü ortaya koydu.

Şirketin yeni VR gözlüğü Varjo VR-1, sadece ekranıyla değil aynı zamanda barındırdığı son teknolojilerle de öne çıkıyor. %100 doğruluktaki göz takip sistemi üzerinde sıkça duran şirket, 1920x1080 (micro-OLED) çözünürlüğündeki Full HD ekranının (1440x1600 çözünürlükte AMOLED) her 1 inçlik alanınında tamı tamına 3.000 piksel bulunduğunu göğsünü gererek söylüyor.

VR gözlüğün görüş açısının 87 derece olduğunu söyleyen Varjo, 60 ve 90 FPS'in (saniye başına gösterilen kare sayısı) desteklendiğinin altını çiziyor. Gelelim cihazın fiyatına. Cihazı satın almak için sadece 5.995 doları gözden çıkarmanız gerekiyor ancak hepsi bununla sınırlı değil. Varjo VR-1'ı kullanabilmek için ise her yıl 995 dolarlık bir servis ücretini şirkete ödemeniz gerekiyor.

Cihazın günlük kullanım için değil, iş yerleri ve akademik enstitülerin yapacağı araştırmalarda kullanılması için tasarlandığı ve yıllık 995 doların bu sebeple talep edildiği söyleniyor.