Otomobil dünyasıyla yakından ilgilenmeseniz bile CDTI, TSI, GTI, TDI gibi motor kısaltmalarını mutlaka duymuşsunuzdur. Araba motorunun teknik ve performans özelliklerini belirten motor kısaltmalarının ne olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrendiğiniz zaman otomotiv sektörünü daha iyi anlayacaksınız.

Gerçek otomobilseverler bilir ki otomotiv sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmek, her anı heyecanlı geçen bir maçı izlemek gibidir. Özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler, otomobil dünyasında yeni bir devrin başladığını gösteriyor. Eğer bu dünyaya henüz yeni ilgi duymaya başladıysanız otomotiv kısaltmaları, özellikle motor kısaltmaları, bazen gerçekten epey kafa karıştırıcı olabilir.

CDTI, TSI, GTI, TDI gibi motor kısaltmaları herkes tarafından biliniyor diye düşünebilirsiniz ancak amatör bir otomobilsever için tüm bu kısaltmaların anlamını bilmek biraz zor olabilir. Zaten otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler nedeniyle hayatımıza pek çok yeni kısaltma girdi. Yani motor kısaltmaları nedir, anlamları nelerdir biraz daha yakından incelemek herkesin bu dünyaya biraz daha iyi hakim olmasını sağlayacaktır.

Arabalardaki motor kısaltmaları:

HP / Beygir gücü

PS / Beygir gücü (Almanca)

KW / Kilowatt

NM / Newton Metre

ECU / Elektronik kontrol birimi (Motor Beyni)

I / Benzinli araçlara verilen genel isim

D / Dizel araçlara verilen genel isim

T / Turbo

TDI /Turbo direkt enjeksiyon (Dizel)

SDI / Atmosferik direkt enjeksiyon (Dizel)

CDI / Direkt yakıt enjeksiyonu

CDTi / Dizel direkt turbo enjeksiyonu

HDi / Yüksek basınçlı direkt enjeksiyon

TDCi / Direkt enjeksiyonlu turbo dizel

CRDi / Dizel direkt yakıt enjeksiyonu

DCi / Direkt yakıt enjeksiyonu

TFSI / Turbo direkt yakıt enjeksiyonu

TSI / Turbo direkt enjeksiyon

VGT / Değişken geometrili turbo

VTEC / Elektronik değişken supap zamanlaması kontrolü

VVT / Değişken supap zamanlaması

CVVT / Sürekli değişken supap zamanlaması

VANOS / Değişken eksantrik mili kontrolü

VTi / Değişken zamanlamalı supap sistemi

GDI / Direkt benzin enjeksiyonu

FSI / Direkt yakıt enjeksiyon

DOHC / Üstten çift eksantrik sistemi

EFI / Elektronik yakıt enjeksiyonu

EGR / Egzoz gazı devridaimi

MAF / Hava akış Sensörü

CAT / Katalitik konvertör

DPF / Dizel partikül filtresi

ACT / Silindir kapatma teknolojisi

HP / Beygir gücü

HP kısaltması ile bilinen Horse Power, Türkçesi ile beygir gücü; otomobil motorunun gücünü gösteren birimdir. Almanca Pferde Stärke, PS kısaltması ile bilinir.

KW / Kilowatt

KW ya da kWh kısaltması ile bilinen kilowatt ya da kilowatt saat, 1000 watt saate ya da 3.6 megajoule değerine eşit bir enerji birimidir.

NM / Newton metre

NM kısaltması ile anılan Newton metre, tork gücünü ifade eden birimdir. 1 metrelik moment koluna uygulanan 1 Newtonluk kuvvettir.

ECU / Elektronik kontrol birimi (Motor Beyni)

ECU kısaltması ile bilinen Electronic Control Unit, Türkçesi ile Elektronik Kontrol Birimi; motorlu araçların çalışmasını ve yönetilmesini sağlar.

I / Benzinli araçlara verilen genel isim

I kısaltması ile bilinen Injection terimi, benzinli motor tipindeki araçları tanımlarken kullanılan bir kısaltmadır.

D / Dizel araçlara verilen genel isim

D kısaltması ile bilinen Diesel, dizel motor tipindeki araçları tanımlarken kullanılan bir kısaltmadır.

T / Turbo

T kısaltması ile bilinen Turbo, içten yanmalı motorlarda kullanılan aşırı besleme sistemidir.

TDI /Turbo direkt enjeksiyon (Dizel)

TDI kısaltması ile bilinen Turbo Direct Injection, Türkçesi ile Turbo Direkt Enjeksiyon; dizel araçlarda benzini direkt olarak yanma odasına gönderen yakıt enjeksiyon sistemidir.

SDI / Atmosferik direkt enjeksiyon (Dizel)

SDI kısaltması ile bilinen Saugh Direct Injection, Türkçesi ile Atmosferik Direkt Enjeksiyon; günümüz dizel araçlarda yaygın olarak kullanılan ve yakıtı doğrudan yanma odasına püskürten sistemdir.

CDI / Direkt yakıt enjeksiyonu

CDI kısaltması ile bilinen Common-Rail Direct Injenction, Türkçesi ile Direkt yakıt enjeksiyonu; benzinin direkt olarak silindir içerisine püskürtüldüğü sistemdir.

CDTi / Dizel direkt turbo enjeksiyonu

CDTi kısaltması ile bilinen Common Rail Diesel Turbo Injection, Türkçesi ile Dizel direkt yakıt enjeksiyonu; dizel motorlarda kullanılmakta olan yakıt sistemlerinden biridir.

HDi / Yüksek basınçlı direkt enjeksiyon

HDi kısaltması ile bilinen High Pressure Direct Injection, Türkçesi ile Yüksek basınçlı direkt enjeksiyon; yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemidir.

TDCi / Direkt enjeksiyonlu turbo dizel

TDCi kısaltması ile bilinen Turbo Diesel Common-Rail Injection, Türkçesi ile Direkt enjeksiyonlu turbo dizel; yanma odasına gönderilen yakıtın büyük bir kısmını enerjiye çevirir.

CRDi / Dizel direkt yakıt enjeksiyonu

CRDi kısaltması ile bilinen Common Rail Diesel İnjection, Türkçesi ile Dizel direkt yakıt enjeksiyonu; yakıt ve hava karışımını arttırarak ihtiyaç duyulan yakıtı motora gönderen sistemdir.

DCi / Direkt yakıt enjeksiyonu

DCi kısaltması ile bilinen Direct Common-Rail İnjection, Türkçesi ile Direkt yakıt enjeksiyonu; benzini direkt olarak yanma odasına gönderir.

TFSI / Turbo direkt yakıt enjeksiyonu

TFSI kısaltması ile bilinen Turbo Fuel Stratified Injection, Türkçesi ile Turbo direkt yakıt enjeksiyonu; turbo güçte benzini yanma odasına gönderir.

TSI / Turbo direkt enjeksiyon

TSI kısaltması ile bilinen Turbocharged Stratified Injection, Türkçesi ile Turbo Direkt Enjeksiyon; silindir içine direkt enjeksiyon olarak da bilinir.

VGT / Değişken geometrili turbo

VGT kısaltması ile bilinen Variable Geometry Turbo,Türkçesi ile Değişken geometrili turbo; koşullara göre değişim gösteren turboşarj türüdür.

VTEC / Elektronik değişken supap zamanlaması kontrolü

VTEC kısaltması ile bilinen Variable Valve Timing Electronic Control, Türkçesi ile Elektronik değişken supap zamanlaması kontrolü; motorun devire göre supap zamanlamasını değiştirdiği sistemdir.

VVT / Değişken supap zamanlaması

VVT kısaltması ile bilinen Variable Valve Timing, Türkçesi ile Değişken supap zamanlaması; içten yanmalı motorlarda performansı iyileştirmek için kullanılan sistemdir.

CVVT / Sürekli değişken supap zamanlaması

CVVT kısaltması ile bilinen Continuously Variable Valve Timing, Türkçesi ile Sürekli değişken supap zamanlaması; eksantrik mili ve supapların açılma zamanlarının sürekli değiştirilebildiği sistemdir.

VANOS / Değişken eksantrik mili kontrolü

VANOS kısaltması ile bilinen Variable Nockenwellen Steuerung, Türkçesi ile Değişken eksantrik mili kontrolü; elektronik destekli hidrolik lifterlar ile valf açılma zamanını ayarlar.

VTi / Değişken zamanlamalı supap sistemi

VTi kısaltması ile bilinen Variable Valve Lift Timing Injection, Türkçesi ile Değişken zamanlamalı supap sistemi; eksantrik mili ve supapların açılma zamanlarının değiştirilebildiği sistemdir.

GDI / Direkt benzin enjeksiyonu

GDI kısaltması ile bilinen Gasoline direct Injection, Türkçesi ile Direkt benzin enjeksiyonu; benzinin doğrudan yakıt odasına gönderildiği sistemdir.

FSI / Direkt yakıt enjeksiyon

FSI kısaltması ile bilinen Fuel Straified Injection, Türkçesi ile Direkt yakıt enjeksiyon; her silindirde ayrı bir yakıt enjektörünün bulunduğu sistemdir.

DOHC / Üstten çift eksantrik sistemi

DOHC kısaltması ile bilinen Double Overhead Camshaft, Türkçesi ile Üstten çift eksantrik sistemi; günümüzde yaygın olarak kullanılan ve supapların çok daha kolay açılmasını sağlayan motor sistemidir.

EFI / Elektronik yakıt enjeksiyonu

EFI kısaltması ile bilinen Electronic Fuel Injection, Türkçesi ile Elektronik yakıt enjeksiyonu; basınç ile yakıtı doğrudan motora yollar.

EGR / Egzoz gazı devridaimi

EGR kısaltması ile bilinen Exhaust Gas Recirculation, Türkçesi ile Egzoz gazı devridaimi; egzoz gazı miktarına karar veren sistemdir.

MAF / Hava akış sensörü

MAF kısaltması ile bilinen Mass Air Flow, Türkçesi ile Hava akış sensörü; hava filtresine giden havayı ölçen sistemdir.

CAT / Katalitik konvertör

CAT kısaltması ile bilinen Catalytic Convertor, Türkçesi ile Katalitik konvertör; katalitik dönüştürücü olarak da bilinir ve egzoz gazındaki zararlı maddeleri daha az zararlı hale getirir.

DPF / Dizel partikül filtresi

DPF kısaltması ile bilinen Diesel Particulate Filter, Türkçesi ile Dizel partikül filtresi; dizel motorda yakıt yanması sonucu ortaya çıkan zararlı maddeler için kullanılan filtre sistemidir.

ACT / Silindir kapatma teknolojisi

ACT kısaltması ile bilinen Active Cylinder Technology, Türkçesi ile Silindir kapatma teknolojisi; birkaç silindiri kapatarak diğerlerinin yanmasını sağlayan sistemdir.

Otomotiv sektöründe sıkça kullanılan motor kısaltmalarından ve ne anlama geldiklerinden bahsettik. Otomobil dünyası geliştikçe bunlara benzer daha pek çok kısaltma ve terimle karşılaşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.