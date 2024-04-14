Kuzko ve Kronk isimli iki evcil sıçanın sahibi olan bir Instagram kullanıcısı, ikiliye araba sürmeyi öğretti. Viral olan videoda, sıçanların başarılı bir şekilde minik araçları kullanabildiği görüldü.

Çoğu insanı ürkütseler de evcil sıçanlar en zeki hayvanlar arasında yer alıyor. Kendi isimlerine tepki vermeden labirentleri çözmeye kadar birçok farklı numarayı öğrenebiliyorlar. Instagram’da viral olan yeni bir video ise araba bile sürebildiklerini gösteriyor.

Dört gün önce paylaşılan video, “emperorofmischief” isimli kullanıcıya ait. Bu kişi, Kuzko ve Kronk isimli iki evcil sıçanın videolarını bu hesapta takipçileriyle paylaşıyor. Görüntüler, iki minik hayvanın gerçekten de araba sürmeyi öğrendiğini ortaya koyuyor.

Kuzko ve Kronk, kısa sürede minik araçları kullanmayı böyle öğrenmiş:

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Şimdiye kadar 4,6 milyon kişi tarafından görüntülenen videoya baktığımızda gerçekten sürebildiklerini görüyoruz. Babasının sıçanlar için iki adet minik taksi inşa ettiğini belirten kullanıcı, Kuzko ve Kronk’un kısa sürede alışıp nasıl kullanıldığını öğrenebildiğini aktarıyor.

Bu minik arabaların kontrolleri çok basit. Üç pedal var. Araç; sağdakiyle sağa, ortadakiyle ileriye, soldakiyle ise sola gidiyor. Aile, sıçanlara en başta butonlarla herhangi bir etkileşime girdiklerinde ödül vermiş. Kuzko ve Kronk, devamında da pedalların neler yapabildiğini anlamaya başlamışlar. Ödül mamasını buna göre ayarladıktan sonra da arabalarla manevralar yapabilmeyi başarmışlar.

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Paylaşımın sahibi, yalnızca birkaç ay ve günde 5-10 dakikalık dersin ardından şu anki seviyeye ulaştıklarını söylüyor. Görüntülerden şaşırtıcı derecede başarılı olduklarını görebiliyoruz. Yorumlarda da kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirmişler. Hatta bir kullanıcı “Sakın onlara alkol vermeyin.” diyerek espirili bir yaklaşım bile yapmış.

Aslında sıçanları ilk kez böyle görmüyoruz. Daha önce yapılan bir bilimsel araştırmada bilim insanları sıçanlara araba kullanmayı öğretmeyi başarmıştı. ABD’deki Richmond Üniversitesinde 2019’da gerçekleştirilen çalışma, bu tarz aktivitelerin sıçanların stres seviyesini düşürdüğünü ortaya koymuştu.