Türkiye'nin önde gelen ikinci el platformlarından arabam.com; oto kuaför, yol yardım ve periyodik bakım gibi araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri aynı çatı altında toplayan hizmeti arabam/garaj'ı tanıttı.

Popüler ikinci el araç al-sat platformu arabam.com, tüm araç sahiplerini ilgilendirecek yeni özelliği arabam/garaj'ı tanıttı. Araç sahipleri, oto kuaförden yol yardıma kadar araçla ilgili onlarca hizmete tek bir uygulama üzerinden ulaşabilecek.

Kullanıcılar, Arabam/garaj sayesinde üyelere özel fiyatlandırma listesiyle onlarca hizmetten faydalanabilecekler. Aynı zamanda Hem arabam.com hem de arabam/garaj sayesinde kullanıcıların ilgilendiği arabaların fiyatları düştüğü zaman anlık olarak bildirimler gönderilecek.

arabam/garaj, onlarca hizmeti ve fiyatlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor

Arabam/garaj, hangi hizmetin ne kadara sunulduğu gibi önemli bilgileri kullanıcıların tek bir uygulama üzerinden öğrenmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda bu uygulama sayesinde aracın periyodik bakımının durumu gibi son derece önemli bilgiler de takip edilebilir hale gelecek.