Arabanızı Kullanmasanız Bile Bir Yılda Ödeyeceğiniz Miktar

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, kasko, zorunlu trafik sigortası derken arabanız durduğu yerde bile cüzdanınızda bir kara delik yaratıyor. Peki bütün bunlar yılda ne kadarlık bir masrafa neden oluyor?

Araç sahiplerinin en büyük masrafları, satın alım sürecinde yaptıkları ödeme olsa da diğer masraflar da oldukça cep yakıyor. Araç masrafları; yasal ödemeler, kullanım masrafları ve bakım masrafları şeklinde sınıflandırılabilir. Araçların yıllık masrafları kısaca şunlardır:

Yasal ödemeler

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Muayene

Zorunlu Trafik Sigortası

Kasko

Kullanım masrafları

Yakıt tüketimi

Park ücreti

Köprü ve otoyol kullanımı

Bakım masrafları

Periyodik bakım

Yıkatma ve diğer kozmetik bakımlar

Lastik değişimi

Yaş, motor, sürücü gibi çeşitli faktörlere göre bu masraflar değişiyor. Biz 2015 Seat Leon 1.2 TSI DSG model bir arabayı baz aldık ve ortalama yıllık masrafını hesapladık.

Aracınızı hiç kullanmasanız bile zorunlu trafik sigortasını, motorlu taşıtlar vergisini ve muayene ücretini vermek zorundasınız. İsteğe bağlı olarak kasko da yaptırabilirsiniz.

Zorunlu trafik sigortası her yıl yaptırılır. Primler sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor; çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, "hasarsızlık kademesi" adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor.

Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek 1. kademeye kadar iniliyor. Eğer bu hasar maddi ise bir kademe iniliyor; ölümlü ve yaralanmalı bir kaza ise iki basamak iniliyor.

Şehirlere göre de farklılık gösterdiği için örnek şehir olarak İzmir'i kullanalım.

1. kademe ücreti: 3.834 TL

4. kademe ücreti: 1.534 TL

7. kademe ücreti: 844 TL

Kasko fiyatları ise marka ve modele, hasar durumuna göre büyük değişiklikler gösterebiliyor.

Kasko gönüllülük esasına dayansa bile kaza sonrasında aracın masrafını karşılaması ve güvence sunması nedeniyle yaptırılması önerilmektedir. Genellikle 1.500-4.500 TL arasında değişiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödeniyor. 2021 yılında 4-6 yaş aralığında 1.2 motor hacmindeki arabalar için 733 TL'dir. Araba 1-3 yaş aralığında ve 1.601-1.800 motor silindir hacmindeyse yıllık 3.234 TL ödemeniz gerekir. (Aracın ilk tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse)

Zorunlu trafik muayenesi (TÜVTÜRK) fiyatları, binek araçlar için 2021 yılında 372,88 TL’dir. Binek otomobiller kullanıma çıktıktan 3 yıl sonra ilk muayenelerine girerler. İlk 3 yıldan sonra ise 2 yılda bir muayene olmaları gerekir. Bu nedenle aracın muayene ücreti ikiye bölünmeli ve ilgili yılların masraflarına eklenmelidir. Yani yıllık 136,44 TL yapıyor.

Araç muayene ücreti, aracın niteliğine göre değişir. Bu kapsamda araç cinslerine göre muayene ücreti şöyledir:

Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 372,88 TL

Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 462,56 TL

Traktör ve motosikletler için 189,98 TL

Peki bu hesaplamalara göre, baz aldığımız Seat'ın yıllık masrafı ne kadar oluyor?

Kasko: 1.500-4.500 TL (Ortalama 3.000 TL diyelim.)

1.500-4.500 TL (Ortalama 3.000 TL diyelim.) Zorunlu Trafik Sigortası: 844-3.834 TL (İzmir için ortalama 2.339 TL)

844-3.834 TL (İzmir için ortalama 2.339 TL) Motorlu Taşıtlar Vergisi: 733-3.234 TL (Skala aslında daha geniş fakat ortalamayı alacak olursak 1.984 TL tutuyor.)

733-3.234 TL (Skala aslında daha geniş fakat ortalamayı alacak olursak 1.984 TL tutuyor.) Muayene: 136,44 TL (Otomobil için)

Baz aldığımız Seat için oluşan yıllık masraf: 3.213 TL

Diğer araba ve sürücülerin durumlarını göz önüne alarak oluşan ortalama masraf: 7.460 TL

Yaşına, motor hacmine, taşıt değerine göre değiştiği için örneğin bir Şahin'in vergisi 200 TL'ye kadar düşebiliyor tabii. Detayları buradan inceleyebilirsiniz.

Arabayı çalıştırmasak dahi yıllık masraf ortalama 7.460 TL tutuyor. Belirttiğimiz gibi, çeşitli faktörlere göre bu masraf daha az da olabilir daha çok da.

Kullanmaya başladığınızda ise şu masraflar sizi bekliyor:

Bakım

Lastik değişimi

Köprü ve otoyol kullanımı

Yıkatma ve diğer kozmetik bakımlar

Park ücreti

Olası arızalar

Trafik cezaları

Temizlik

Özetle; ihtiyaç olması gereken bir şeyin nasıl da lükse dönüştüğünü daha net görüyoruz. Peki sizin yıllık gideriniz ortalama ne kadar?

Kaynaklar: Hesapkurdu, Sahibinden, Ekşi Sözlük, BirGün