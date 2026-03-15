Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Araçlardaki Multimedya Ekran Cezaları İptal mi Edildi? Bakanlık Tarafında Yeni Gelişme

Araçlardaki multimedya ekranlarına yönelik trafik cezaları, yeni bir yönetmelik hazırlanIncaya kadar geçici olarak durduruldu. Bu süreçte kesilen cezaların da iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Deniz Şen

Araçlarda bulunan multimedya ekranlarına yönelik trafik cezalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, yeni bir düzenleme hazırlanuncaya kadar bu kapsamda kesilen cezaların uygulanmasını durdurma kararı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren düzenleme, sürücünün görüş alanında yer alan bazı ekran ve görüntü cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getiriyordu. Bu kapsamda araçlarda bulunan bazı multimedya sistemleri nedeniyle sürücülere ceza yazılabileceği belirtilmişti.

Kafa karışıklığına yol açtı.

Ancak uygulamanın sahada farklı yorumlanabileceği ve sürücüler arasında kafa karışıklığına yol açabileceği değerlendirilince düzenleme geçici olarak askıya alındı. Yetkililer, konuyla ilgili daha net ve kapsamlı bir yönetmelik hazırlanması için çalışma yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir."

Kesilen cezalar iptal edildi.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren multimedya ekranı nedeniyle kesilen tüm trafik cezalarının iptal edilmesi planlanıyor. Böylece bu gerekçeyle ceza alan sürücüler için yaptırım uygulanmayacak. Yeni yönetmeliğin hazırlanmasının ardından multimedya ekranlarına ilişkin kuralların yeniden netleştirilmesi bekleniyor.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com