Motor, aracın âdeta kalbi konumunda. Önemli bir yere gidiyorsanız veya bir yerlere yetişmeye çalışıyorsanız, herhangi bir motor arızası ne yazık ki tüm planlarınızı alt üst edebilir ve zamanında müdahale edilmemesi masrafları artırabilir.

Fakat motorunuz, arızalanmak üzere olduğunu size birkaç işaret ile gösterebilir. Peki bunlar neler? Motora olumsuz bir şeyler olacağını nasıl anlayabiliriz?

Gelin, ipuçlarına bakalım.

1. Yakıt tüketiminde dengesizlik

Eğer aracınız birdenbire normalden çok daha fazla yakıt tüketmeye başlarsa bu, arızalı motor sorunlarına işaret ediyor olabilir. Yakıt tüketiminde dengesizlik elbette aracın motoruna veya farklı parçalarına dair farklı problemlerin de habercisi olabilir ancak en yaygını motor arızasıdır.

2. Aşırı ısınma

Eğer motor aşırı ısınıyorsa ve bu sık sık meydana geliyorsa, kontrol ettirme zamanı gelmiş olabilir. Çünkü araçta aşırı ısınan bir motorun çalışması, birçok probleme yol açar. Örneğin arabanın üzerindeki silindir kapak contası yanabilir, motor yağı ile su birbirine karışabilir. Yine beyaz egzoz dumanı da aracın motorunun aşırı ısındığının bir göstergesi niteliğinde.

3. Titreşim ve aşırı gürültü

Aracın motoru tıslama, patlama, geri tepme ve vuruntu gibi sesler çıkarıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Bu seslerin her biri farklı bir problemin habercisi olup bambaşka arızalara sebebiyet verebilir. Mesela motorda yoğun bir titreşim fark ederseniz, arızalı bir buji problemi ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz.

4. Güç kaybı

Gazla çalışan arabalar, içten yanmalı motordaki bir yanma döngüsünde 4 ayrı vuruş kullanır ve böylece benzini güce dönüştürür. Bu vuruşların hareketi de araçların hareket etmesini sağlar. Yani çalıştığı esnada aracınızda belirgin bir güç kaybı hissediyorsanız, motoru kontrol ettirmenizde fayda var.

5. Kaba rölanti

Kaba rölanti, mesela araç kırmızı ışıktayken ve henüz hızlanmadan, aracın sallandığını veya titrediğini hissettiğinizde meydana gelir. Bu da motorun, tutarlı bir RPM’de olmadığını gösterir. Bazen basit gibi gözükse de aslında bu büyük bir problemdir.

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