Araştırmacılar, Işığın Yeni Bir Hareketini Keşfettiler

Araştırmacılar, uzun bir süredir ışığın gittiği yöne paralel olarak uzunlanmasına bir eksen etrafındaki hareketini inceliyorlar. Gerçekleştirilen yeni bir çalışma ışığın farklı bir şekilde de hareket edebileceğini gösteriyor.

Dayton Üniversitesi’nden Andy Chong ve Qiwen Zhan, ışığın yeni bir hareket şeklini buldular. İki yıllık araştırmanın ardından ışığın gittiği yöne dik bir eksen etrafında döndüğü yeni bir hareket keşfedildi.

Andy Chong ve Qiwen Zhan’ın araştırmasının sonuçları, 24 Şubat tarihinde Nature Photonics dergisinde yayınlandı. Araştırmacılar, ışığın yeni hareketini tespit edebilmek için daha önce yapılmış araştırmaların yaklaşımlarından farklı bir yaklaşımla ışığı incelediler.

Farklı bir yaklaşımla ışığa yaklaşan iki araştırmacı, ışığın gittiği yöne paralel bir eksen etrafındaki hareketinden farklı bir hareketini keşfettiler. Işık, eksene paralel hareketinin yanında eksene dik olarak dönen bir hareket de gerçekleştiriyor.

Araştırmacılar şimdi, ışığın keşfedilen yeni hareketinin uygulama alanları için çalışmaya başladılar. Bu çalışma, keşif çalışmasından daha uzun bir zaman alabilir. İki bilim insanı, bu yeni ışık durumunun daha güvenli büyük miktarda veri iletimi için kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Keşfedilen yeni ışık durumunun uygulama alanları için iki araştırmacı, ışığın etkileşime girdiği malzemelere odaklanarak çalışıyorlar. Araştırmacılardan Andy Chong, “Işığın bu durumunun uzay ve zamandaki malzemelerle nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamak istiyoruz” dedi.