Enerji Kaybetmeden Kendini Şarj Eden Bataryalar Üretilebilir

Araştırmacılar, kendi kendini şarj eden bataryalar geliştirmek için elektrokimyasal bir hücre içinde ferroelektrik cam elektroliti kullanıyor. Çalışma sonucu bu tür bataryalar yaygınlaştırılabilirse sürdürülebilir dünya için önemli bir adım atılacak.

Akıllı telefonların pili tükendiğinde şarja takarak işin üstesinden geliyoruz. Son yılların popüler teknolojisi kablosuz şarjla da bu ihtiyaç giderilebiliyor. Şimdiyse yeni nesil bir batarya üzerinde çalışmalar sürüyor.

Üzerinde çalışılan bataryada aynı hücre içinde negatif kapasitans ve negatif direnç değerleri birleştiriliyor. Bu da enerji kaybetmeden hücrenin kendi kendini şarj etmesine izin veriyor. Çalışma, uzun süreli depolama ve bataryalar için önemli bir adım olabilir.

Yeni batarya çalışmaları:

Bahsi geçen bataryalar; son derece düşük frekanslı iletişimlerde ve yanıp sönen ışıklar, gerilim kontrollü osilatörler, çeviriciler, anahtarlama devreleri, dijital dönüştürücüler gibi cihazlarda kullanıldıktan sonra nihayetinde modern bilgisayarlarla ilgili teknolojilerde yer alabilir.

Applied Physics Reviews akademik dergisi aracılığıyla Porto Üniversitesi ve Teksas Üniversitesi'nden Helena Braga ile meslektaşları, aralarında lityum veya sodyum cam elektrolit olan iki farklı metal ile çok basit bir batarya yaptıklarını bildirdi.

Yeni batarya çalışmaları hakkında bilgi veren Braga, “Geliştirdiğimiz cam elektrolit, lityum bakımından zengindi ve lityum iyonlarına gerek kalmadan bir batarya yapabileceğimizi düşündüm” diye konuştu. Bu çalışma, oldukça önemli zira teori; bataryalar, kondansatörler ve transistörler gibi tüm katı hâl cihazlarının arkasında birleşiyor. Bu noktada elektriksel bağlantıdaki farklı malzemeler, tekli malzemelerin yerine birleşik olanların özelliklerini sergiliyor.

Yeni nesil bataryalar, sürdürülebilir dünya için önemli:

Lityum iyon bataryalardan da bahsetmek gerekirse; söz konusu bataryalar, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar ile elektrikli otomobil ve uzay araçlarında kullanılan hafif ve tekrar şarj edilebilir bataryalar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de lityum bataryalar var fakat onlar şarj edilemiyor. Helena Braga, kendi kendini şarj eden bataryaların, daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.