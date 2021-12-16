Demi Skipper isimli bir TikTok fenomeni inanılması güç bir olaya imza attı. Skipper, bir saç tokasını takas ederek ABD’de bir ev sahibi olmayı başardı.

Bir ev alıp kira ödemekten kurtulmak birçok insanın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Peki bunun bir ‘saç tokası’ yoluyla olabileceğini hiç düşündünüz mü? ABD’de bulunan bir TikTok fenomeni de bunu başararak dünya gündemine oturdu. 5 milyon takipçili Trademeproject isimli TikTok hesabına sahip olan kadın, yalnızca takas yaparak bir eve sahip oldu.

Demi Skipper ismindeki ünlü TikTok fenomeni, 2020 yılının mayıs ayında Trade Me Project isimli bir proje başlattı ve küçük bir ‘saç tokası’ ile başlayan bir takas serüvenine atıldı. Skipper’ın bu projede amacı; yaptığı takasları gittikçe büyüterek kendisine bir ev almaktı. ABD’li fenomen geçtiğimiz günlerde bu hedefine ulaştı ve bir ev sahibi oldu.

Saç tokası takas edilerek bir eve dönüştü

Öncelikle Skipper’ın bu serüveninin 2006 yılında kendisiyle aynı amacı taşıyan bir adamdan esinlendiğini söylemek gerek. Kyle Macdonald isimli bu adam, o yıllarda yaptığı online takaslarla küçük bir atacı takas ederek bir ev sahibi olmayı başarmıştı. Trade Me Project isimli serüven de tıpkı bunun gibi bir süreç izledi.

Skipper, Mayıs 2020’de başladığı takaslarında ilk olarak bir ‘saç tokasını’ bir çift küpe ile takas etti. İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra eBay, Facebook ve Craiglist gibi sitelerle takaslarını büyütmeye başladı ve bir elektrik süpürgesine sahip oldu.

Daha sonra bu takaslar ABD geneline yayılmaya ve birçok insan tarafından ilgi görmeye başladı. Skipper daha sonra elektrikli süpürgeyi, bir snowboard ile, bu snowboard’ı bir dizüstü bilgisayarla, bilgisayarı da bir kamerayla takas etti. Bunun ardından da takaslar bir iPhone’a ve 2008 model Dodge marka bir araca dönüştü. Bunun ardından da bu araç, bir Mini Cooper araba ile takas edildi.

Takas serüveninde bazı sorunlarla karşılaşıldı

Bu Mini Cooper takasının ardından yapılan takasta ise bir sorunla karşılaşıldı. Skipper, Mini Cooper aracını 20.000 dolar olduğu düşünülen bir kolye ile takas etti. Sonrasında ise bu kolyenin değerinin 2.000 dolardan daha az olduğu ortaya çıktı. Ancak kadın, nihai amacından vazgeçmedi ve takaslarına devam etti. Skipper, bu kolyenin ardından bir egzersiz bisikletine, bir kulübeye, bir Honda CRV ve üç traktöre sahip oldu. Bu üç traktör de bir enerji depolama ürünü olan Tesla Powerall ile takas edildi. Sonrasında bu Tesla Powerall, 40.000 dolar değerindeki bir römorkla değiştirildi.

5 milyon aboneli Skipper, bu römork takasının ardından da hayallerine ulaşmayı başardı ve bu römorku Nashville eyaletinde bulunan bir ev ile takas etti. ABD’li fenomen yaptığı açıklamalarda da önümüzdeki ocak ayında kocasıyla birlikte California’dan yeni evlerine taşınmayı planladıklarını ifade etti. Kadının bu serüveni ise dünya çapında gündem oldu ve birçok insana ilham verdi.