League of Legends evrenini konu alan Arcane, popülaritesi ve başarısına rağmen oyuna yeni oyuncu kazandırmakta başarısız oldu.

Netflix’in büyük ilgi gören yapımı Arcane, eleştirmenler ve izleyicilerden aldığı övgülerle oldukça popüler hâle geldi ancak yeni bir rapor, Riot Games'in bu popülariteye rağmen League of Legends'a yeni oyuncu kazandıramadığına işaret ediyor.

League of Legends, yıllardır dünyanın en popüler rekabetçi oyunlarından biri olarak biliniyor. MOBA türündeki bu yapım, 10 yılı aşkın süredir gerek oyun içi gerek evrenine dair farklı içerikler ve projeleriyle popülaritesini asla kaybetmedi.

Oyunu birçok yeni oyuncu denese de oynamaya devam etmedi

League of Legends evrenini konu alan animasyon dizisi Arcane ise Zaun’un yeraltı dünyası ile Piltover’ın elit kesimi arasındaki çatışmayı ele alıyor. İlk sezonu 2021’de yayınlanan ve bu yıl ikinci sezonuyla geri dönen dizi, Jinx, Vi ve Caitlyn gibi şampiyonların hikâyelerini merkeze alarak hayranların beğenisini kazanmasına rağmen League of Legends için beklenen seviyede yeni oyuncu kazandırmayı başaramadı.

Bloomberg’in raporu, Riot Games’in iki Arcane sezonu için toplamda 250 milyon dolar harcadığını ancak bu yatırımın, oyuna kalıcı oyuncular kazandırmada yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.

Riot Games evreni daha fazla genişletmekte kararlı

Netflix’in her bölüm için Riot Games'e 3 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Bu rakamlar, toplam maliyetin yalnızca yarısına tekabül ederken, dizinin ilk ve ikinci sezonunun ardından yeni oyuncuların oyunu denese de çok kısa sürede oynamaya devam etmediği bildiriliyor.

Yine de Netflix ve Riot Games, Arcane evrenini daha fazla genişletmek istiyor. Yapımcılar, Noxus, Ionia ve Demacia’nın dizide uyarlanacak sıradaki bölgeler olacağını açıklamış durumda.

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