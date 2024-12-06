Riot Games, League of Legends evreninde geçen en yeni oyunu "Project K"yı duyurdu. Bu oyun, League of Legends hayranlarının fiziksel kartlarla oynayabilecekleri bir yapım olacak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Riot Games, League of Legends evrenini biraz daha genişletmeye karar verdi. Bu bağlamda; "Project K" olarak isimlendirilen yeni bir oyun duyuruldu. Project K, League of Legends evreninde geçen fiziksel kart oyunu olarak karşımıza çıkacak.

Riot Games'in yaptığı açıklamaya göre Project K, 2025 yılında önce Çin pazarında satışa sunulacak. Küresel dağıtım için de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Riot Games, oyunun küresel pazarlara ulaşabileceğini de söylemiş oldu.

Project K için yayımlanan duyuru fragmanı:

Riot Games, fiziksel kart oyunu Project K'nın konusuna ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu oyunun "benzersiz bir oynanışa sahip" olacağı belirtildi. Gelecek dönemlerde, konuyla ilgili yeni açıklamalar yapılmasını bekliyoruz.

2009 yılında bir MOBA oyunu olarak hayatımıza giren League of Legends evreni, yıllar içerisinde çeşitli yan ürünlerle genişledi. Mobil oyunlar ile Netflix dizisi gibi projeler, League of Legends evrenine olan bağlılığı da artırdı. Bakalım Project K, oyuncular gözünde ne kadar değerli olacak...