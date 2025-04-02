Otomobil dünyasında, bir aracın 1,6 milyon kilometre boyunca arıza ışığı yakmadan yol alması, âdeta bir efsane gibi geliyor. Peki, böyle bir başarı gerçekten mümkün mü?

Bu sorunun cevabını, Mobil 1’in gerçekleştirdiği deneyde buluyoruz.

Mobil 1 neyi denedi de 4 yıl boyunca araçta arıza ışığı hiç yanmadı?

Mobil 1, 1990’da ilginç bir deneye başladı.

Mobil 1, 2,5 litre sıralı ve 6 silindirli motorlu BMW E30 325’i satın aldı ve aracı test etmeye karar verdi. Amaçları, sentetik motor yağını denemekti ve motor koruma özelliklerini gerçek dünya koşullarında kanıtlamaktı. Ne kadar gerçek koşuldu tartışılır tabii ama ona biraz daha sonra değineceğiz.

Mobil, zamansız klasiklerden BMW E30 serisini tercih etti çünkü hem sağlam mühendislik eseriydi hem de dönemin performans araçlarından biriydi.

Sentetik yağın diğerlerinden farkı ne?

Sentetik motor yağları, sıradan motor yağlarına göre daha üstün performans ve koruma sağlıyor. Mobil 1 de motor parçalarının aşınmasını minimuma indirmeyi hedeflemek için sentetik yağı BMW E30 üzerinde denedi.

Peki nasıl yapıldı bu deney?

Öncelikle herhangi bir sorun olup olmadığından emin olmak için araç, 1 milyon 600 km halka açık yollarda kullanıldı. Arabayı sonrasında hareketli bir mekanizmanın üstüne koydular ve sentetik motor yağı ve süper kurşunsuz plus benzin ekleyerek sonsuz bir yakıt kaynağına bağladılar.

Test; gece gündüz, 4 yıl boyunca sürdü. Sadece BMW’nin önerdiği rutin servis bakımları için durduruldu. Ortalama 12 bin kilometrede bir yağı değiştirildi ve bu araba, 1,6 milyon km boyunca düzenek üzerinde sürekli çalıştırıldı.

Testin ilk yarısı 60 km hızla geçti, ikinci yarısında araç, 130 km hıza çıkarıldı ve yüksek hızlı dayanıklılık döngüsü uygulandı.

Test bitti ve sonuçlar Mobil 1’i mutlu edecek cinstendi.

1,6 milyon kilometrenin ardından motor açıldı ve aşınmanın çok az seviyede olduğu görüldü. Silindir ve krank mili gibi parçalar yeni bir motorun özelliklerine oldukça yakındı.

Hem BMW hem de Mobil 1, sonuçtan dolayı oldukça heyecanlıydı ama direksiyonda insan olmaması, aracın yolda ve zorlu koşullarda olmak yerine bir koşu bandında yer alması gibi detayları da unutmamak gerek.

Yine de BMW E30 325i ve Mobil 1'in birlikte yazdığı bu 1,6 milyon kilometrelik hikâye, otomobil tutkunları için ilham verici bir örnek olarak tarihe geçti.

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