Performans ve estetiğin uyumu deyince aklımıza gelen markalardan biri de BMW oluyor. BMW 2002 Turbo ise bu denklemde dönüm noktası olmayı başarmış bir model olarak karşımıza çıkıyor.

1973’te tanıtıldığında hem teknik hem de tasarım açısından otomotiv dünyasında çığır açan model, BMW'nin ilk turbo motorlu otomobili olma ünvanını taşıyor.

Peki, bu efsane otomobil neden bu kadar özel?

Turbo motorun gücü

BMW 2002 Turbo, piyasaya çıktığı 1970’lerin başlarında turbo teknolojisini performans tutkunlarıyla buluşturdu. 2 litrelik 4 silindirli motoru, turbo beslemesi sayesinde 170 beygir güç üretebiliyordu.

Günümüzde bu rakam kulağa sıradan gelse de o dönem için inanılmaz bir performanstı. Özellikle 70’li yıllarda sadece yarış otomobillerinde görmeye alışık olduğumuz bu tür bir performansı, yol otomobilinde sunmak devrim niteliğindeydi.

Turbo motor sayesine BMW 2002 Turbo, 0’dan 100 km/s hıza sadece 7 saniyede çıkabiliyordu. Maksimum hız ise 211 km/s olarak kaydedilmişti. O yıllar için bu, yolda uçuyormuş hissi vermek demekti.

Gücün arkasında sadece turbo besleme değil, BMW’nin mühendislikteki ustalığı da yatıyordu. Mekanik enjeksiyon sistemi ve KKK turboşarj, motorun yüksek performans sunarken güvenilirliğini de garanti altına alıyordu.

Agresif ve cesur tasarımı vardı.

BMW 2002 Turbo’nun dış tasarımı da en az motoru kadar etkileyiciydi. Genişletilmiş çamurluklar, büyük hava girişleri ve arkadaki spoiler, otomobilin hız tutkunu olduğunu ilk bakışta belli ediyordu.

Özellikle ön tampondaki ters yazılmış "2002 Turbo" logosu, otomobile özgü bir detay olarak dikkat çekiyordu. Ters yazılmasının sebebi ise öndeki araçların dikiz aynasında kolayca okuyabilmesiydi. BMW yine tüm cesurluğunu konuşturmuştu.

Renk seçenekleri arasında ise klasik Alp beyazı ve polaris gümüşü bulunuyordu. Ancak otomobilin asıl fark yaratan yanı, kırmızı-mavi şeritlerle süslenmiş BMW Motorsport grafikleriyle tamamlanmış sportif görünümüydü. 2002 Turbo, yolda bir "hız canavarı" olduğu kadar estetik bir başyapıttı.

Teknolojik ve mekanik detayları

Hız makinesi olmasının yanı sıra teknoloji ve mühendisliğin bulunduğu da bir araçtı. Önde MacPherson tipi bağımsız süspansiyonlar, arkada ise yarı bağımsız süspansiyon sistemi, sürüş dinamiklerini mükemmel seviyeye taşımıştı.

Fren sistemi de dönemin standartlarının ötesindeydi. Dört tekerlekte disk frenlerin kullanılması, aracın yüksek hızlarda dahi kontrol altında kalmasını sağlıyordu.

Aracın iç mekânında ise minimalist ama işlevsel bir tasarım anlayışı hâkimdi. Siyah deri koltuklar ve sade gösterge paneli, sürücünün dikkatini tamamen sürüşe odaklamasına olanak tanıyordu.

Kısa süreli üretildi.

BMW 2002 Turbo, üretildiği dönemde otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırsa da bu başarısına rağmen, petrol krizinin patlak vermesiyle birlikte üretim sadece bir yıl sürdü. 1973 ve 1974 yılları arasında yalnızca 1.672 adet üretildi. Sınırlı üretim sayısı ise BMW 2002 Turbo’yu bugün koleksiyonerler için bir hazine hâline getirdi.

100 bin euronun üzerinde satışa sunulan BMW 2002 Turbo, bugün otomotiv tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak anılıyor ve klasik otomobil tutkunları arasında oldukça değerli. Oldukça zor bulunması ve fiyatı da cazibesini arttırıyor.

Kalıcı bir iz bırakmayı başaran bu model, BMW'nin geçmişte olduğu kadar bugün de neden zirvede olduğunu açıklıyor. Eğer otomobil tarihine meraklıysanız, BMW 2002 Turbo’yu tanımadan hikâyeniz eksik kalırdı.

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