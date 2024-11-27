Türkiye’nin otomotiv macerasında pek çok girişim, yıllardır devam ediyor ve maalesef birçoğu tozlu garajlara kalktı. Bunlardan biri de EVT S1’di. Peki ne oldu da bu kadar önemli bir proje sonlandırıldı?

2012’de Teknokent mühendisleri ve Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden bir ekip oluşturuldu ve %100 Türk tasarımı olan EVT S1’i duyuruldu.

Hacettepe Üniversitesinin gurur kaynağı elektrikli spor otomobil EVT S1’i yollarda görememizin arkasında üzücü nedenler var.

3 yıl yoğun bir şekilde çalışan ekip büyük bir heyecanla aracı tanıttı.

2015’te tanıtılan EVT S1, %100 Türk mühendisliği ve emeğin ürünü olarak büyük bir heyecan yaratmıştı. EVT kısaltmasını hem “elektrikli vasıta Türkiye” hem de “electic vehicle Turkey”den alan aracın S1 kısmı ise “spor otomobilin 1 numaralı modeli”ni ifade ediyordu.

Teknik özellikleri de oldukça etkileyiciydi.

EVT S1, 141 beygir gücündeki elektrikli motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum 180 km/s hıza çıkabiliyordu.

35 kWh batarya kapasitesiyle 300 km menzil sunan araç, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %80 doluma ulaşabiliyordu. Üstüne bir de 90 km/s sabit hızla 100 km'de sadece 10 kWh enerji tüketerek kilometre başına yaklaşık 4 kuruşluk bir maliyet sağlıyordu.

Şasisi ise yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiş ve gövdesi lifli polimer, karbon fiber ve cam elyafı ile güçlendirilmişti. Bu sayede hem dayanıklı hem de hafif bir yapı elde edilmişti.

Tasarımında da aerodinamik unsurlar ön planda tutulmuş, iç mekânda modern ve sade bir anlayış benimsenmişti.

EVT S1, tanıtımının ardından büyük ilgi gördü ve seri üretime geçilmesi planlandı.

Aracın parçalarının bir kısmı Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği laboratuvarında üretilmişti. Amerika’dan 150 bin dolara satılan elektrikli otomobil ile de benzer özellikler taşıyordu ve seri üretim onayı almıştı. Belgenin ardından artık üretime geçilmesi planlandı. İlk aşamada 1000 adet araç üretilecekti.

Ancak işler pek de düşünüldüğü gibi olmadı. Tasarım ve üretim tamamdı ama para yoktu. Araç için gerekli finansman destek verilmedi. Ekibin, devlet desteği ve yatırımcı arayışları hüsranla sonlandı.

Ekipte yer alan mühendislerin maaşlarını da alamayarak başka yerlere geçmesi, bu olayın bir de Hacettepe Üniversitesi rektör değişikliğinin ardından yaşanması da epey dikkat çekti.

Sonuç olarak EVT S1 projesi prototip aşamasında kaldı ve seri üretime geçemedi.

Mühendisler, EVT S1’in sonunun da Devrim arabaları gibi olduğunu belirterek 2016’da faaliyetlerine son verdiler.

Prototipi için bir koleksiyonerin 1 milyon TL teklifi de ekip tarafından reddedildi ve üniversitede saklayıp sergileyeceklerini, bu aracın Türkiye tarihinde çok önemli bir proje olduğu vurgulandı.

EVT S1 ile bir kere daha görüyoruz ki Türkiye’nin yerli otomobil üretme konusunda potansiyeli olsa da karşılaşılan zorluklarla bu potansiyeli değerlendirmek mümkün olmuyor. Özveri, başarı olsa da finansman destek eksikliği inovatif projelerin önünde her zaman bir engel.

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