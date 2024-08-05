Feridun Geçgel'in Astor Enerji’yi 3 Milyon Dolarlık Bir Şirketten 3 Milyar Dolarlık Bir Şirkete Dönüştürmesinin Ardındaki Başarı Hikâyesi

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Türk iş dünyası başarılı iş insanları ve onların başarılı şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Bu içerikte Astor Enerji’nin hikâyesini anlatacağız.

Transformatör ve anahtarlama ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Astor Enerji, 2023 yılında halka arz edilmesinin ardından çok büyük bir ilgi görerek borsanın en değerli şirketleri arasında yer almayı başardı.

Piyasa değeri yaklaşık 91.6 milyar lirayı bulan ve Geçgel ailesine ait olan Astor Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ise şu anda ülkemizin dolar milyarderleri arasında gösteriliyor.

Aslında Geçgel ailesinin bu sektörde büyümesi trajik bir olayla başlıyor.

Astor

Astor Enerji’den önce aile, mobilya ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyordu.

Feridun Geçgel’in kardeşi Faik Geçgel’in trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından Feridun Geçgel’in kardeşinin şirketi Özgüney Elektrik’in başına geçmesinin ardından bu elektrik şirketi hızla büyümeye başladı ve mobilya sektörüne zaman içinde veda ettiler.

Daha sonra Ankara merkezli köklü transformatör şirketi Bese Transformatör’ün satın alınmasıysa ailenin bu sektörde büyümeye kararlı olduğunu gösteriyordu.

2005 yılındaysa bugün neredeyse 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Astor’u yalnıca 3 milyon dolara satın aldılar.

Yıllar içinde Astor büyümeye devam etti. Öyle ki 50 milyon dolara satın almak için teklif iletenler bile oldu!

Astor

Sancak ailesinin Astor ve Astor’un isim haklarını 50 milyon dolara almak istemesi teklifine başta sıcak baksalar da Nijerya'da katıldıkları bir ihalede transformatör üreticisi olarak gördükleri ilgi, onları bu alanda kalmaya ikna etti.

Bu sebeple aile teklifi reddetti ve Astor için büyük yatırımlar yapmaya devam etti.

Sincan'da 200 milyon dolarlık bir yatırım yaparak 2018 yılında açılan modern fabrika, Astor'u daha da ileriye taşıdı.

Bu yatırımın ve başarılı hamlelerinin ardından Forbes dergisi Feridun Geçgel’i “Trafo Kralı” olarak nitelendirdi.

Geçgel ailesinin elinde devasa bir şirkete ulaşan Astor bugün 90’dan fazla ülkeye transformatör ihraç ediyor ve 93.86 milyar liralık piyasa değeriyle borsanın en değerli şirketleri arasında yer alıyor.

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