Türkiye'de Sıcaklık Rekorları Kırıldı: 44.5 Dereceyi Gördü

Tarım ve Orman Bakalığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın İzmir'in Tire ilçesinde 44.5 derece olduğunu duyurdu. Muğla'da ise 3 gün üst üste sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten MGM yetkilileri, vatandaşları sıcak havalar konusunda uyardı.

14 Mayıs Perşembe gününden beri ülkemizde etkisini hissettiğimiz Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları sonucu Türkiye’nin birçok bölgesinde önceki yıllara oranla daha sıcak bir hava gözlemleniyor.

17 Mayıs Pazar (bugün) tarihinde ölçülen en yüksek sıcaklığın İzmir’in Tire ilçesinde görüldüğünü belirten MGM yetkilileri, sıcaklığın 44.5 derece olarak kayıtlara geçtiğini aktarmanın yanında mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılan illeri de kamuoyu ile paylaştı.

MGM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Türkiye Mayıs ayını çok sıcak bir şekilde geçiriyor. Yapılan açıklamaya göre 1945 yılında 38.7 derece olarak kayıtlara geçen rekor sıcaklık, bugün 43 dereceye ulaştı. Aydın'da 1969'da en fazla 40.2 dereceyi gören ülkemiz 42.6 dereceyi görmüş durumda. Ege başta olmak üzere tüm Türkiye'de etkisini gösteren sıcaklıklarda, tatilcilerin uğrak noktası Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırdı. Bu rekorla birlikte mayıs ayı sıcaklık rekoru 39.1 olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde görev alan uzmanlar, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşlara bazı önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları uyarılarında ülkemizde etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağını ancak Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiğini ifade etti.