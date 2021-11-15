Popüler kripto para birimlerinden Litecoin (LTC), artık Visa'nın kabul edildiği bütün işletmelerde Litecoin Kart ile ödeme yapılabileceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre Litecoin Kart, ödeme yapılan miktarı gerçek zamanlı olarak Amerikan dolarına dönüştürecek.

Bir kripto para birimi olan Litecoin; dün itibariyle Visa’nın geçerli olduğu bütün işletme ve kurumlarda Litecoin Kart ile ödeme yapmanın artık mümkün olduğunu duyurdu.

Litecoin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Litecoin Kart ile yapılan tüm satın alma işlemleri esnasında kartın parayı, o anki değer üzerinden çevireceğini belirtti. Günlük hayattaki harcamalarda da kullanım sağlayan bu yeni özellik sayesinde, para hacmi bakımından 14. sırada yer alan kripto para, daha geniş çapta tüketicilere ulaşmak adına oldukça önemli bir adım atmış oldu.

Açıklamanın ardından LTC'nin değeri yüzde 2,5 oranında arttı

Visa özellikli kart ile birlikte, LTC kod adıyla işlem gören kripto para birimi Litecoin; fiziksel perakende satış noktalarına ek olarak dijital hizmet alımlarında, kafe-restoran gibi işletmelerde ve internet alışverişlerinde de geçerli olacak.

Şirketin internet sitesinde bulunan bilgilere göre Litecoin Kart, ödemeyi eş zamanlı olarak LTC’leri Amerikan dolarına dönüştürecek. Bu işlem için aylık olarak sadece 5 dolarlık bir ücret talep eden kart, bunun haricinde herhangi bir komisyon da kesmeyecek.

Bu açıklamanın ardından, Litecoin’in değerinde olumlu hareketlenmeler yaşandı. Değerinde yüzde 2,5 oranında artış görülen Litecoin’in, son bir haftalık artış oranı da yüzde 28’i geçti. An itibariyle 1 LTC; 266,400 dolara tekabül ediyor.