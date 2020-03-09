Artırılmış Gerçeklik (AR) Nedir?

Belirli bir süre önce hayatımıza giren artırılmış gerçeklik teknolojisi nedir? Hem bu soruya yanıt veriyor hem de akıllı telefonlarınız için farklı amaçlarla kullanılan popüler AR uygulamalarını listeliyoruz.

Artırılmış gerçeklik furyası, özellikle son dönemde fazlasıyla yayılmaya başladı. Reklam, eğlence, oyun, mobilya, kıyafet ve ilaç sektöründe büyük firmalar tarafından kullanılmaya başlanan AR teknolojisi, gelecekte insanlığın belki de en çok işine yarayan araçlardan biri olacak. Keza şu an bile öyle demek mümkün.

Şu anda birçok oyun şirketi VR ve AR teknolojilerini bir arada kullanmaya başladı. Aynı şekilde Nike ve IKEA gibi dev ve dünya çapında olan şirketlerin ürünlerini resmen deneyebileceğiniz resmi uygulamalar da mevcut. Peki nedir bu geleceğin teknolojisi denilen artırılmış gerçeklik? Sizler için önce bu soruyu yanıtlıyor ve ardından AR teknolojisini en iyi kullanan 10 uygulamayı sıralıyoruz.

Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik, bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde bir mekâna yerleştiren "gerçek dünya" teknolojisidir. Bu sayede kullanıcı, aslında gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir nesneyi oraya yerleştirip görebilir. Artırılmış gerçeklik genellikle oyunculara daha gerçekçi bir deneyim yaşatmak adına oyun sektöründe kullanılır. Ancak oyunlar dışında çeşitli kullanım alanları da mevcut.

"Alışverişte nasıl yardımcı oluyor?" derseniz, onun da cevabını hemen verelim: İnternet üzerinden alışveriş yaparken satın almak istediğiniz objenin, evinizde veya ofisinizde koymak istediğiniz yerde nasıl duracağını bilmiyorsunuz ve artırılmış gerçeklik sayesinde o objeyi telefonunuzun kamerasından oradaymış gibi görüp karar vermeniz çok daha kolaylaşıyor.

Artırılmış Gerçeklik Nasıl Çalışır?

Artırılmış gerçeklik, daha önce de bahsettiğimiz gibi akıllı telefonlarınız üzerinden kullanabileceğiniz bir "sanal obje yerleştirme" teknolojisi diyebiliriz. Bu teknoloji sayesinde, dijital veri tarafından oluşturulan canlı bir çevrede sesler, görüntüler ve hareketli objeler görebiliyoruz. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının da iki türü bulunmakta, bunlar:

İşaretleme temelli uygulamalar

Konum temelli uygulamalar

Bunlardan ilki, telefonun kamerasını kullanarak resim tanılama işlemi gerçekleştiriyor ve telefon ekranına sanal bir resim gösterilmesini sağlıyor. Örnek olarak, birçok uygulama QR kod okur ve bu sayede size bilgi sunuluyor. Konum temelli AR uygulamaları ise yakındaki mekanları saptamak için GPS teknolojisini kullanıyor ve bu sayede size rotalar çizebiliyor.

En iyi 10 Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

Houzz

IKEA Place

YouCam Makeup

GIPHY World

Google Lens

Instagram

ROAR

Augment

Snapchat

Wanna Kicks

Houzz

Geliştirici: Houzz

Puanı: 4,7 yıldız

Boyutu: 18 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Houzz uygulaması, kendi evinizi tasarlarken sizi iç mimar ihtiyacından kurtarıyor. Houzz uygulamasındaki mobilyaları, artırılmış gerçeklik sayesinde evinizin istediğiniz yerinde görüntüleyebilir ve ona göre bir tasarım yapabilirsiniz. Bunun dışında genel olarak ev tasarımları da bulabilir ve bunlara göre evinizi düzenleyebilirsiniz.

Houzz indir:

IKEA Place:

Geliştirici: Inter IKEA Systems B.V.

Puanı: 3,1 yıldız

Boyutu: 69 MB

İndirme sayısı: 100.000+

IKEA Place uygulaması, ev dekorasyonu için kullanabileceğiniz bir başka uygulama. Houzz uygulamasından farkı, doğal olarak içerisinde IKEA ürünlerini barındırması. Buradan AR ile uyumlu mobilyaları evinizin herhangi bir köşesinde deneyip istediğinizi sipariş edebiliyorsunuz. Ancak uygulama ülkemizde o kadar popüler değil, bunu da belirtmiş olalım.

IKEA Place indir:

YouCam Makeup:

Geliştirici: Perfect Mobile Corp.

Puanı: 4,6 yıldız

Boyutu: 83 MB

İndirme sayısı: 100.000.000+

YouCam Makeup uygulaması ile ev dekorasyonundan uzaklaşıyor ve kozmetik ürünleri ele alıyoruz. YouCam uygulamasında artırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte tüm markaların tüm kozmetik ürünlerini yüzünüzde deneyebilir, çene ve burun düzeltmeleri yapabilir ve saç renginizi değiştirebilirsiniz. Tabii bunların hepsi pahalı şeyler olduğundan öncesinde denemesi zor, YouCam ile bunu yapabiliyorsunuz.

YouCam Makeup indir:

GIPHY World:

Geliştirici: Giphy, Inc.

Puanı: 4,2 yıldız

Boyutu: 61 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

GIPHY’nin içerisindeki canlı emojiler ve stickerlar ile oldukça renkli ve yaratıcı görseller oluşturabiliyorsunuz. Bu uygulama, hareketli GIF dosyalarını ve AR teknolojisini birleştirerek fotoğrafları ve videoları kanvaslara dönüştürerek 3 boyutlu hale getiriyor (Bir nevi Snapchat gibi diyebiliriz).

GIPHY indir:

Google Lens

Geliştirici: Google LLC

Puanı: 4,6 yıldız

Boyutu: 18 MB

İndirme sayısı: 100.000.000+

Google Lens, şu anda artırılmış gerçeklik teknolojisinin en efektif kullanıldığı uygulamadır. Örneğin uygulamada kameranızı yabancı dilde yazılmış bir tabelaya tutup onun çevirisini anında görebiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir obje, hayvan veya bitkiyi yine kameraya göstererek onun ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz.

Google Lens indir:

Instagram

Geliştirici: Instagram

Puanı: 4,5

Boyutu: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 1.000.000.000+

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, hem GIPHY ile işbirliği içinde olarak hem kendisi filtreler ekleyerek hem de kullanıcıların filtre eklemesine olanak sağlayarak artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Instagram’ın kamera bölümünde binlerce AR filtre bulunmakta ve bunları herkes kullanabiliyor.

Instagram indir:

ROAR

Geliştirici: ROAR Interactive

Puanı: 3,4 yıldız

Boyutu: 52 MB

İndirme sayısı: 10.000+

ROAR, işletme sahipleri için ideal bir artırılmış gerçeklik uygulaması. Uygulamada AR destekli bir mağaza açabiliyor, AR destekli reklamlar oluşturabiliyor ve hangi ürünlerin AR teknolojisi ile sıklıkla kullanıldığını görebiliyorsunuz. Geleneksel mobilya dışında süs eşyalarını da bu uygulamada görmek mümkün.

ROAR indir:

Augment:

Geliştirici: Augment

Puanı: 4,1 yıldız

Boyutu: 21 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Augment, aynı ROAR gibi işletmecilerin işini kolaylaştıran bir AR uygulaması. Uygulamada işletmeciler, ürünlerini AR desteği ile reklam edebiliyor ve kendi ürünlerinin 3 boyutlu versiyonlarının kullanımını sağlayabiliyorlar.

Augment indir:

Snapchat:

Geliştirici: Snap Inc.

Puanı: 4,4 yıldız

Boyutu: 62 MB

İndirme sayısı: 1.000.000.000+

Snapchat de aynı Instagram gibi en popüler sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Yine uygulamanın kamerasında kullanabileceğiniz yüzlerce filtre etrafınıza Pegasus koyabilir, kendinizi gençleştirebilir/yaşlandırabilir, bir arkadaşınızla yüzlerinizi değiştirebilir ve kendinize köpek/kedi kulakları ve burnu ekleyebilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde.

Snapchat indir:

Wanna Kicks:

Geliştirici: WANNABY

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 380 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Bu iOS özel artırılmış gerçeklik uygulamasında, Nike ve Adidas gibi ünlü ayakkabı üreticilerinin modellerini görebiliyor ve resmen deneyebiliyorsunuz. Ayakkabı konusu kimi insanlarda önemli bir husus olduğundan, internetten alışveriş konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Ancak AR teknolojisi burada da devreye girerek insanoğlunu kurtarıyor.

Wanna Kicks indir:

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