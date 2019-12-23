ASELSAN, "Back to Turkey" projesi kapsamında, Türkiye'nin yurt dışına giden, yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmayı hedefliyor. Şirket, yıl boyunca 25 bilim insanını geri getirerek bünyesine kattı.

Türkiye'nin yurt dışına kaptırdığı bilim insanlarını geri getirmek için Back to Turkey projesine büyük önem veren ASELSAN, bu yıl yaklaşık 25 yeteneğin ülkeye dönmesini sağlayarak bünyesine katmaya başladı. Ülkemize dönüş yapanların ABD, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde kazanmış oldukları deneyim ve birikimle şirkete önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Hayata geçirilen proje kapsamında, ülkeye dönen ve 2 yıl taahhüt veren çalışanların taşınma masrafları da karşılandı. Hollanda'da çalışmalarına devam eden eski çalışanları ile Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı öncülüğünde bir araya gelen ASELSAN, kurulan bağlarla yeteneklerin yeniden kazanılması konusunda yakın zamanda önemli sonuçlar almayı hedefliyor.

ASELSAN, tersine beyin göçü gerçekleştirmek istiyor

Özellikle genç mühendislerin yurt dışını denemek, görmek istemesi; bunun yanında kariyer belirsizliği ve yurt dışındaki kariyer olanaklarını değerlendirme düşüncesinin Türkiye'den çıkışta öne çıkan nedenleri oluşturduğunu belirten Karataş, bu konuda yürüttükleri çalışmalar kapsamında 6 ay önce "Back to Turkey" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Karataş, "Bu yıl için 22 isme ulaştık, 3 kişi daha gelecek gibi. Biz ilgilendiğimizde, biraz da proaktif olduğumuzda sonuç alıyoruz. ASELSAN hep en iyiler bize geliyor diye beklemiş. Hayır! Artık bizim derdimiz en iyileri bulmak. Yakında tüm dünyaya açılan web sayfamız da olacak." dedi.

'ASELSAN'ın kapıları size her zaman açık'

Son dönemde Türk mühendislerin yoğun olarak gittiği Hollanda'da 4 gün boyunca 30'a yakın eski ASELSAN çalışanı ile görüştüklerini anlatan Karataş, ne zaman dönmek isterlerse şirketin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

Yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri sonuçlara göre gidenlerin yurt dışında daha düzenli ve daha net hedeflerin olduğu bir hayat ve çalışma ortamı bulduğuna işaret eden Karataş, buna karşın derin bir mühendislik çalışması yapılmadığını, sosyal ve ekonomik koşulların da sanıldığı kadar cazip olmadığını dile getirdi. Ayrıca yurt dışına gidişleri kayıp olarak görmediklerini, 2-3 yıl yurt dışında kalanların geri döndüklerinde iyi uygulamaları Türkiye'ye kazandırmalarının ülkeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Back to Turkey" platformuyla tüm dünyadan doğrudan ASELSAN'a ulaşılabileceğini ve başvuru yapanlarla yakından ilgilenileceğini belirten Karataş, "Alabildiğimizi alacağız, alamadıklarımız için kardeş şirketlerimiz, stratejik ortaklarımız, tedarikçilerimiz var, onlarla buluşturacağız. Geri dönüşte lokomotif olmak istiyoruz. Geçen yıl 3'tü, bu yıl 25 gibi olacak, gelecek yıl 75 kişinin geri dönüşünü sağlamak istiyoruz. Yurt dışında çalışıp ASELSAN ya da Türk ekonomisine katkı sağlayacak her arkadaş hedefimizde." ifadelerini kullandı.