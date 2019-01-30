Aselsan'ın KAP'a yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 48,4 milyon lira ve 9,4 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını belirtti.

Aselsan (Askeri Elektronik Sanayii) ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmenin toplam bedeli 48,4 milyon lira ve 9,4 milyon dolar olarak belirlendi.

Aselsan’ın KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada, iki kurum arasındaki sözleşmenin kapsamının Güvenlik Sistemleri konusunda olduğu ve toplam bedelin 48 milyon 433 bin 610 lira ve 9 milyon 375 bin 827 dolar olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecek.

Aselsan'ın KAP'a yaptığı açıklama tam olarak şu şekilde:

"Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güvenlik Sistemleri konusunda, toplam bedeli 48.433.610 TL + 9.375.827 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 30.01.2019 tarihinde Şirketimize ulaşan iznine istinaden yapılmıştır."