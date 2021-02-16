Asian Andy adındaki bir Twitch yayıncısı, yayında sesli komut özelliğini açtı ve sadece uyumaya çalışarak bir gecede 16 bin dolar kazandı.

Paranın uyanıkken bile zar zor kazanılabildiği böyle bir dünyada, insanların sırf uyuyarak para kazanması kulağa çok uçuk gelebilir ancak canlı yayın platformu Twitch’te böyle bir akım başladı bile.

Los Angeles’ta yaşayan Asian Andy lakaplı yayıncı, sesli komut özelliğini açarak yatağa geçti ve izleyicilerin uyku sırasında kendisini dilediği gibi rahatsız etmelerine izin verdi. Daha önce de bu tarz yayınlarıyla bilinen Andy, tek bir gecede sadece uyumaya çalışarak 16 bin dolar kazandı.

Andy’nin yayın sırasında yaptığı tek şey uyumaya çalışmak oldu

Andy’nin açtığı yayın diğerlerinden pek de farklı değildi. Tıpkı diğer yayınlarda olduğu gibi bağış geldiği anda bildirim geliyor, müzik çalmaya başlıyordu. Andy’nin bu sırada yapmaya çalıştığı şey oyun oynamak ya da sohbet etmek değil, mışıl mışıl uyumak oldu. Buradaki tek zorluk, izleyicilerin yol açtığı sesleri duymazlıktan gelip uyumaya devam etmek oldu.

Uyuyarak para kazanan ilk insan elbette Asian Andy değil. Alex Shannon da lüks yerlerde uyuyarak izleyici sayısı karşılığında para kazanan isimler arasında yer alıyor ancak 16 bin dolar gibi büyük meblağlarda para kazanmak, Asian Andy için de bir ilk oldu. Andy, yayın sonunda daha önceleri Uber şoförlüğü yaparak saatte 16 dolar kazandığını, 16 bin doların kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.