Predecessor’ın Kapalı Alfa Tarihi Video ile Duyuruldu

Epic Games'in 2018'de fişini çektiği MOBA oyunu Paragon'un 'yeniden yapılandırması' olan Predecessor, kapalı alfa sunucularını 10 Temmuz'da oyunculara açıyor. Oyunu kapalı alfa sürecinde deneyimlemek isteyen oyuncuların, Omeda Studios'un web sitesinden kayıt olmaları gerekiyor.

Son dönemlerde Fortnite ile adeta şahlanan Epic Games, 2016 yılında Paragon isimli oynaması ücretsiz bir MOBA oyunu piyasaya sürmüştü. Mart 2016’da oyunu erken erişime açan Epic Games, aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından oyuncu yetersizliği gibi nedenlerle oyunun tüm sunucularını kapatmış ve deyim yerindeyse Paragon’un fişini çekmişti.

Paragon defterini 2018 yılında kapatan şirket, oyunla ilgili tüm varlıkları ise Unreal Engine Marketplace aracılığıyla serbestçe kullanılabilir hale getirmişti. Şimdiyse Omeda Studios, üçüncü şahıs MOBA oyununu yenilenen grafikler ve yeni bir isimle yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, ‘Predecessor’ adı verilen yeni oyunun Paragon gibi “görünen ve hissedilen” bir oyun olmasına rağmen, tam bir kopya olmadığını iddia ediyor.

Omeda Studios, Predecessor’ın kapalı alfa tanıtım fragmanını yayınladı:

Geliştirici ekip, Paragon’un ‘yeniden yapılandırması’ diyebileceğimiz Predecessor için bugün resmi Twitter hesabından bir tanıtım videosu yayınladı. Video ile oyunun kapalı alfa duyurusunu yapan şirket, paylaşılan videoda oyun içerisinden bazı oynanış sahnelerine yer verdi.

1 dakika 30 saniye uzunluğundaki bu tanıtım videosunda, oyunda oyuncuları nelerin bekleyeceğine kısa bir bakış atıyoruz. MOBA türündeki oyunun Paragon’daki tüm karakterlere sahip olacağını web sitesinde söyleyen Omeda Studios, oyunun gelişim süreci devam ettikçe farklı oyun modlarına kavuşacağını da belirtiyor.

Tam sürümünün çıkış tarihi henüz bilinmeyen Predecessor, kapalı alfa sunucularını 10 Temmuz 2020’de ziyaretçilere açacak. Daha önce Paragon oynamış olanlar ya da yeni bir macera arayanların, kapalı alfa sunucularında oynayabilmek için oyunun web sitesinden kayıt olması gerekiyor. Oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve kayıt olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir, oyunun resmî web sitesine ulaşabilirsiniz.