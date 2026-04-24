Assassin's Creed Black Flag Resynced Duyuruldu: İşte Fragmanı, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok ssevilen oyun serilerinden biri olan Assassin’s Creed, birçok ikonikleşen oyunu bizlerle buluşturmayı başarmıştı. Oyunseverleri denizlere götüren, 2013’te piyasaya sürülen Assassin’s Creed IV: Black Flag de bunlardan biriydi. Bir süredir de bu oyunun günümüz grafikleriyle geliştirilen bir remake’inin geleceği konuşuluyordu.

Beklenen o duyuru nihayet geldi. Black Flag oyununun günümüze uyarlanmış remake versiyonu olacak Assassin's Creed Black Flag Resynced, Ubisoft tarafından yapılan resmî bir açıklamayla duyuruldu. Oyundan fragman paylaşıldı, çıkış tarihi de açıklandı.

9 Temmuz’da çıkacak, ön siparişe açıldı

Assassin's Creed Black Flag Resynced, orijinal oyunun çıkışından 13 yıl sonra 9 Temmuz 2026 tarihinde resmen piyasaya sürülecek. Resynced, aslına sadık kalırken oynanış ve grafiklerde günümüze uygun iyileştirmeler yaparak oyunculara sunduğu deneyimi artırmayı planlıyor. Oyunda son nesil Anvil Engine oyun motorunun kullanıldığını göreceğiz.

Yapımda Karayipler'e geri dönerek Jackdaw'ın kaptanı olarak korsan hayatını yaşayacak, patlayıcı deniz savaşlarının heyecanını ve tehlikesini, yeni ve geliştirilmiş, kılıç savurma odaklı dövüş sisteminin acımasız kılıç dövüşlerini, güzel tropikal ortamı hayata geçiren tamamen yenilenmiş görselleri ve çok daha fazlasını deneyimleyeceksiniz. Ubisoft’a göre oyunda; grafik ve teknolojik iyileştirmeler, geliştirilmiş yeni özellikler, görevler, yeni dövüş ve aksiyon mekanikleri, gizlilik mekaniklerinde yenilikler, yeniden tasarlanan deniz muharebesi, geliştirilmiş parkur özellikleri, dinamik hava ve nesneler gibi yenilikler var.

Oyun; PS5/PS5 Pro, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak. Şu anda Steam ve Epic Games’te ön siparişe açıldı. Steam’de 47,99 dolar, Epic Games’te ise** 1.749 TL’lik** fiyatları bulunuyor. PS5'te

