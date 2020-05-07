Assassin’s Creed: Valhalla Hakkında Bildiğimiz 11 Detay

Assassin’s Creed, iki yıllık aranın ardından oyuncuları Viking dönemine götürecek yeni oyunuyla geri dönüyor. Büyük değişikliklere gidileceğine işaret eden detayları, Assassin’s Creed Valhalla hakkında heyecanlandıran tüm bilgileri derledik.

Ubisoft, Assassin’s Creed serisine iki senelik bir aranın ardından yeni bir oyun ekliyor. Serinin yeni oyunu olan Assassin’s Creed Valhalla, oyuncuları Viking dönemine götürecek. Uzun süre boyunca bir söylenti olan Viking teması, oyunun duyurulmasıyla birlikte doğrulandı. Fragman için yapılan canlı gösterim sonrası birçok yeni detay da paylaşıldı.

Oyunun iki sene sonra çıkış yapacak olması önemli bir ipucunu işaret ediyor. Assassin’s Creed serisi en son iki senelik bir araya girdiği zaman ortaya Origins gibi oynanışı kökten değiştiren bir yapım çıkmıştı. Yine iki senenin ardından oyunda köklü değişikliklere gidildiğinin işaretleri veriliyor. Dilerseniz Assassin’s Creed Valhalla ile gelecek yeniliklere yakından bakmaya başlayalım.

Assassin’s Creed Valhalla ile ilgili yaşanan gelişmeler:

Oyunun tanıtım afişi Twitch’te canlı olarak hazırlandı. (ilgili haber)

Oyun Assassin’s Creed Valhalla ismiyle resmî olarak duyuruldu. (ilgili haber)

Oyunun fragmanı canlı gösterimle yayınlandı. (ilgili haber)

Ubisoft oyun içi görüntüler paylaştı. (ilgili haber)

Assassin’s Creed Valhalla sinematik fragmanı:

Oyun içi görüntülerden oluşan fragman:

Inside Xbox etkinliği içinde canlı yayınla paylaşılan oynanış fragmanı her ne kadar oyunun asıl oynanışıyla ilgili bilgi vermese de oyundan ne düzeyde bir görsel kalite beklememiz gerektiğiyle ilgili bazı fikirler veriyor. Aynı zamanda ana karakterimiz Eivor'un erkek hâlini ilk defa oyunun kendi grafikleriyle kanlı canlı bir şekilde görmüş olduk.

Assassin’s Creed Valhalla çıkış tarihi:

Ubisoft 30 Nisan 2020 tarihinde Youtube üzerinden canlı yayında yayınladığı fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihiyle ilgili ilk bilgiyi de vermiş oldu. Oyun, Assassin’s Creed geleneğini devam ettirerek 2020’nin “Holiday” sezonunda (ekim, kasım ve aralık ayları) piyasaya sürülecek. Son iki Assassin’s Creed oyunu gibi, Valhalla’nın da ekim ayında çıkacağını düşünmek oldukça yerinde bir tahmin.

2. Assassin’s Creed Valhalla hangi platformlara çıkacak?

Ubisoft yayınladığı fragmanla birlikte oyunun çıkış yapacağı platformları da açıkladı. Fragmanda her ne kadar yalnızca Xbox Series X platformunun ismine yer veriliyor olsa da Ubisoft’un resmî sitesinde oyunun PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One X ve Xbox Series X platformlarının hepsine çıkacağı yazıyor. Oyun ayrıca PS5 ve Xbox Series X’in çıkış oyunlarından biri olacak.

3. Assassin’s Creed Valhalla nasıl bir dönemde geçecek?

Assassin’s Creed Valhalla, Vikinglerin yaşayacak yeni bir coğrafya bulmak için İngiltere topraklarına istilalar düzenlediği 9. yüzyılın sonlarında, 873 yılında başlıyor. O zamanlarda, günümüz İngiltere toprakları çok sayıda farklı ırka ev sahipliği yapan bir coğrafyaydı. Şu ana kadar oyunda olacağı açıklanan ırklar arasında en baskın olan Anglosaksonlar dışında Britonlar ve Antik Roma soyundan gelen ırklar bulunuyor. Vikinglerin acımasızlığı hakkında yayınladığımız içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

4. Assassin’s Creed Valhalla’nın konusu ne olacak?

Oyunun konusuyla ilgili Ubisoft tarafından yapılan net bir açıklama yok. Aynı zamanda oyun Karanlık Çağ ismi verilen dönemde geçtiği için tarihsel bulgular üzerinden konuşmak da pek kolay değil. Ancak oyunun geçtiği dönem ve yöneteceğimiz karakter göz önüne alınınca bir çıkarım yapmak mümkün.

Oyun, ana karakterimiz Eivor ve kabilesinin Norveç’ten ayrılmasıyla başlayacak. Ayrılmasının sebebi ise Viking topraklarında o zamanlar bitmek bilmeyen savaşlar ve kaynak kıtlığı yaşanması. İngiltere’yi bulduklarında ise orada bulunan medeniyetlerle savaşacaklar. Oyunun büyük bir kısmı bu savaşları ve Eivor’un kabilesine yeni bir yerleşke yaratmasını konu alacak.

Fragmanda bir mektup yazarken gördüğümüz karakter Kral Aelfred. Aelfred, Vikingler İngiltere coğrafyasını istila edip Anglosakson krallıklarını bir bir alt ederken ayakta kalmayı başaran tek krallık olan Wessex’in kralı. Yani oyundaki en büyük düşmanlarımızdan biri şüphesiz Kral Aelfred olacak. Şimdilik oyunun hikâye örgüsüne dair elimizde olan tüm bilgiler bunlar.

4. Assassin’s Creed Valhalla, Vikingleri nasıl yansıtacak?

Assassin’s Creed Valhalla’nın Viking tasviri, filmlerde ve dizilerde görmeye alışık olduğumuz barbar kültüründen çok uzakta olacak. Vikingler yalnızca savaşçılardan oluşan bir grup değildi. İçinde tüccarlar, kaşifler, denizciler ve sivil halk da barındıran bir topluluktu. Assassin’s Creed Valhalla, Vikinglerin bu yönlerine odaklanırken savaşçı taraflarını da es geçmeyecek.

Oyunun fragmanında Kral Aelfred konuşurken, Vikinglerin ne kadar barbar ve acımasız bir topluluk olduğundan bahsediyor. Aelfred tam bunları söylerken, Eivor’un savaş sırasında iki sivilin gitmesine izin verdiği görülüyor. Ubisoft’un fragmanda böyle bir sahneye yer vermesi, oyuna Vikingler hakkında popüler bilgiler yerine olabildiğince gerçeğe dayalı bilgiler yerleştireceklerinin bir göstergesi gibi duruyor.

5. Suikastçı Birliği’nin oyundaki yeri ne olacak?

Oyunun kreatif direktörü Ashraf Ismail’in söylediğine göre, ana karakterimiz Eivor oyunun bir noktasında suikastçılarla karşılaşacak. Ashraf Ismail, Eivor’un suikastçılara katılıp katılmayacağıyla ilgili bir bilgi vermese de iki grubun ortak bir noktada buluşmasını sağlayan bir olay yaşanacağını söylüyor. Yani öyle ya da böyle bir noktada Eivor ve suikastçılar birlikte çalışacak.

Eivor, bileğinin üst kısmında bulunan ‘hidden blade’i suikastçılarla olan ilişkisi sayesinde elde edecek. Ismail’in söylediğine göre hidden blade, elimize hikâyenin başlarında geçecek. Bu arada Eivor’un hidden blade’i bileğinin üst kısmına takmasının sebebi de bir hayli Vikingvâri. Eivor, hidden blade’in o kadar havalı bir silah olduğunu düşünüyor ki düşmanlarından saklamak istemiyor.

6. Ana karakterimiz Eivor:

Eivor isteğe göre kadın ya da erkek karakter olarak kullanılabilecek. Erkek veya kadın karakter kullanma seçeneği Assassin’s Creed Odyssey ile oyunculara sunulmaya başlanmıştı. Assassin’s Creed Valhalla oyunuyla da oyunculara sunulan bu seçeneğin devam ettirilmesi sevindirici bir haber.

Eivor ismi günümüzde de İskandinavya'da oldukça popüler bir isim. Kökeni ise 8. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar kullanılan Eski Norsça diline kadar uzanıyor. İsmin anlamı ise bazı kaynaklarda "bahar bahtı" olarak görünse de kesin bir bilgi mevcut değil.

Assassin's Creed Origins'te bulunan karakter özelleştirme seçeneği Valhalla'da da bulunacak. Ancak görünen o ki Valhalla saç, sakal, kıyafet, dövme, savaş boyaları ve eşya özelleştirmeleriyle daha gelişmiş bir sisteme sahip olacak. Son olarak, oyunda keşif için kullandığımız hayvan artık kartal değil. Eivor’un rehberi Odin’in simgelerinden biri olan kuzgun olacak.

7. Viking usulü dövüş tarzları:

Vikingler, savaşırken farklı dövüş tarzları kullanmalarının yanı vahşi bir ırk olmalarıyla da biliniyor. Assassin’s Creed Valhalla, oyunculara Vikinglerin bu iki kilit unsurunu sunacak. Oyundaki dövüş tarzı çeşitliliği daha önce hiçbir Assassin’s Creed oyununda olmadığı kadar yüksek olabilir.

Assassin’s Creed Valhalla’da oyuncular baltaları ve kılıçları çift ellerinde de kuşanabilecekler. Hatta dövüş sırasında karşılaşılan düşmanlara göre dövüş tarzını değiştirebilmek adına çift elde kalkan kuşanmak bile mümkün olacak. Ubisoft düşman tipleri için bugüne kadar Assassin’s Creed serisinde görülmemiş bir çeşitlilik olacağını söylüyor.

8. İkonik silah hidden blade geri dönüyor:

Vikinglerin savaş sırasındaki acımasızlıklarıysa üç farklı şekilde yansıtılacak. Bu unsurlar arasında düşmanları ezme, parçalara ayırma ve başlarını koparma animasyonları yer alacak. Kullandığınız silaha göre göreceğiniz animasyonlar da değişiklik gösterecek.

Son olarak, Assassin’s Creed Odyssey’de oyunun geçtiği dönem dolayısıyla olmaması bizleri üzen, Assassin’s Creed serisinin ikonik silahı ‘hidden blade’ Valhalla ile birlikte seriye geri dönecek. Bu sayede vahşi savaşlara sahne olacak olan Assassin’s Creed Valhalla, gizlilik ön planda tutularak da oynanabilecek.

9. Hikayeyi etkileyen kararlar verebileceğiz:

Assassin’s Creed serisi, Odyssey oyunuyla birlikte oyunun ana hikayesinde farklı sonuçlara sebep olan kararlar vermemize olanak tanımaya başlamıştı. Ubisoft, Valhalla ile birlikte bu özelliği daha da genişleteceğini iddia ediyor. Aynı zamanda oyunda politik ittifaklar kurabilip, savaş sırasında farklı stratejiler izlememiz de mümkün olacak. Yapttığımız her ittifak, oyunun gidişatını etkileyecek.

10. Kendi yerleşkemizi yöneteceğiz:

Ubisoft’un bir diğer başarılı serisi Far Cry’da görmeye alışık olduğumuz yerleşke kurup geliştirme mekaniğinin bir benzeri Valhalla ile birlikte Assassin’s Creed serisine de eklenecek. Bu mekaniğin şimdilik Far Cry ile tamamen aynı seyirde olup olmayacağı bilinmiyor. Ubisoft’un konuyla ilgili verdiği detaylar arasında yerleşkemize kulübeler, demirciler ve dövmeciler gibi yapılar ekleyebileceğimiz bulunuyor.

Yine Far Cry oyunlarında görmeye alışık olduğumuz, grubumuza yeni üyeler katıp gücümüzü artırma seçeneğimiz Assassin’s Creed Valhalla’da da mevcut olacak. Yani grubumuzla yaptığımız savaşlar sırasında kazanma şansımızı artırmak için önce grubumuzu büyütmemiz ve güçlendirmemiz gerekecek.

11. Düşmanlarımıza baskınlar düzenleyeceğiz:

Grubumuzla yapacağımız savaşlar, Viking usulü baskınlardan oluşacak. Bu savaşlar sırasında Vikinglerin ikonikleşmiş, çok hızlı bir savaş gemisi türü olan ‘Longship’lerle düşman bölgelerine baskınlar yaparak kaynak toplayacağız. Aynı zamanda düşman Sakson kalelerine saldırılar düzenleyebileceğiz. Kalelere düzenlediğimiz saldırılar, kaynak toplamak için yaptığımız baskınlara göre çok daha büyük çaplı savaşlar olacak.

Ubisoft’un Assassin’s Creed Valhalla ile ilgili verdiği bilgiler şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda, oyunun çıkışına yaklaştıkça yeni fragmanların yanı sıra oynanış videoları da yayınlanacaktır. Gelişmeler oldukça bu yazıda güncellemeler yapacağız. O yüzden oyunla ilgili tüm detaylardan haberdar olmak için bizi takipte kalın.