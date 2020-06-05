AstraZeneca, Koronavirüs Aşısı Üretimine Başladı

Koronavirüse karşı aşı geliştirmek için Oxford Üniversitesi’yle beraber çalışma yapan ilaç şirketi AstraZeneca, testlerine devam edilen bir koronavirüs aşısının üretimine başladıklarını açıkladı.

Koronavirüs dünyanın dört bir tarafında etkili olmaya devam ederken, bilim insanları ve ilaç şirketleri koronavirüse karşı aşı geliştirmek için çalışmalarına devam ediyorlar. İlaç şirketleri, prestij ve ticari başarı için aşıyı ilk bulan şirket olmak adına çalışmalarına oldukça hızlı şekilde devam ediyor.

Koronavirüs aşı çalışmaları pek çok farklı şirket ve bilim kuruluşunda devam ederken İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla beraber geliştirdikleri koronavirüs aşısının üretimine başladıklarını duyurdu.

AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, geliştirdikleri aşının testleri bitmemiş ve başarısı kanıtlanmamış olmasına rağmen üretime başladıklarını açıkladı. Soriot, eğer üretime bu kadar erken başlamazlarsa aşı başarılı olduğunda talebe karşılık veremeyeceklerini söyledi. AstraZeneca’nın CEO’su aşı üretim kapasitelerinin 2 milyar doza kadar üretim sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Henüz bütün test aşamaları sona ermeden aşının üretimine başlanmış olması AstraZeneca için büyük bir risk oluşturuyor. Olabildikleri kadar hızlı olmak istediklerini söyleyen Soriot, aşının işe yaramaması durumunda ürettikleri bütün aşıların çöp olacağını, şirketin de ciddi anlamda zarar edeceğini söyledi.

Bütün dünyada yaklaşık 6.7 milyon insanı enfekte eden koronavirüse karşı kalıcı bir çözüm bulmaya çalışan ilaç şirketi, devasa büyüklükteki ‘pazar’a olabildiğince erken aşı sunarak rakiplerinin önüne geçmek istiyor. Ancak hangi ilaç firmasının test süreçlerini doğru bir şekilde yürütüp başarılı olacağını söylemek mümkün değil.