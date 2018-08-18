Dünyanın en popüler 9 Twitch yayıncısını ve takipçi sayılarını sizler için inceliyoruz.

Son dönemde önlemez bir hızla popülerlik kazanan online canlı yayın platformu Twitch, şu sıralar reklam gelirleriyle neredeyse YouTube’a yaklaşmak üzere. Gerek ülkemizden gerek dünya genelinden pek çok başarılı yayıncıyı oyunseverlerle buluşturan platform, her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor.

Tahmin edeceğiniz üzere bu büyüme, Twitch kadar içerisinde bulunan popüler yayıncılar için de astronomik rakamlara dönüşüyor. Milyonlarca takipçiye ulaşan popüler yayıncılar, aylık kazançları ve takipçi sayılarıyla dudak uçuklatıyor. Örneğin her ay milyonlara seslenen ünlü yayıncı Ninja, 1 aylık süreç içerisinde 560.000 dolarlık kazancıyla ünlü sporculara göz kırpıyor. Sizler için derlediğimiz listemizde son dönemin en popüler 9 Twitch kanalını ve astronomik takipçi sayılarını inceleyeceğiz. (Not: Kanalları incelemek için başlıklara tıklayabilirsiniz.)

Tamamen “Counter Strike: Global Offensive” üstüne odaklanan bu kanal, birçok turnuva ve etkinliğe ev sahipliği yapmasıyla beraber platformun en popüler kanallarından biri haline gelmeyi başardı.

Takipçi Sayısı: 2.46 milyon

YouTube biyografisinde dahi canlı yayın yapmayı bir meslek olarak gördüğünü belirten Tim, işini çok sevdiğini mümkün olan her an yayın açtığını söylüyor. Bu emeğinin karşılığını fazlasıyla alan Tatman, Fortnite üstüne yaptığı yayınlar ile tanınıyor.

Takipçi Sayısı: 2.52 milyon

Yayıncılık hayatına 2010 yılında YouTube’da başlayan, Halo ve Call of Duty videoları ile popülerlik kazanan Syndicate (Tom Cassel) Twitch yayınlarında Fortnite, Minecraft ve Call of Duty’ye öncelik vermeye özen gösteriyor.

Takipçi Sayıdı: 2.59 milyon

Gerçek adı Guy Beahm olan DrDisRespect, ilginç tarzıyla kısa zamanda birçok oyunseverin ilgisini kazandı. Genel olarak rekabetçi online oyunlar oynamayı seven popüler yayıncı, PUBG’ye özel bir ilgi duyuyor.

Takipçi Sayısı: 2.62 milyon

Son dönemde eski popülerliğini kaybederek düşüş eğilimine geçmiş olsa da League of Legends üzerine yayınlar yapan Riot Games, Bölgelere göre yerelleştirilmiş kanallarıyla da takdiri hak ediyor. Zaman içerisinde tam anlamıyla profesyonel bir yayın anlayışı geliştiren kanal, hala Twitch’in en popüler kanallarından biri olarak lanse ediliyor.

Takipçi Sayısı: 3.01 milyon

Gerçek ismi Jardy Lazar olan popüler yayıncı, CS:GO üstüne yaptığı yayınlarla Twitch takipçileri için özel bir yere sahip. Son dönemde Realm Royale ve Escape from Tarkov oyunlarına yönelik yayınlar da yapan Lazar, mesleğine aşık yayıncıların başında geliyor.

Takipçi Sayısı: 3.26 milyon

Twitch’de Shroud ismiyle tanınan Kanadalı Michael Grzesiek, PUBG ve Counter-Strike gibi oyunları ustalıkla oynamasıyla tanınıyor.

Takipçi Sayısı: 4.014 milyon

Aslen profesyonel bir Fortnite oyuncusu olan Ali Kabbani, üstün oyun yetenekleri ile özellikle Fortnite fanatiklerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Takipçi Sayısı: 4.06 milyon

Son dönemin en popüler yayıncısı Ninja, adeta Twitch dendiği vakit akla gelen ilk isim. Oyun becerileri yanında medyatik kişiliğiyle de tanınan yayıncı, Fortnite’ın meşhur ettiği isimlerin başında geliyor. Diğer yayıncılarla karşılaştığında inanılmaz bir popülerliğe sahip olan Ninja, şöhret basamaklarını her geçen gün biraz daha çıkıyor.