Asus, CES 2025 öncesi 27 inç 4K OLED monitörünü tanıttı. Yeni model, oyunseverlere yüksek çözünürlük ve hızlı tepki süresi sunuyor.

Asus, CES 2025 etkinliği öncesinde yeni 27 inç 4K OLED monitörünü tanıttı. Yeni 27 inç 4K OLED monitörü, oyun dünyasında büyük ilgi uyandırmaya aday gibi görünüyor.

Asus, OLED monitör yelpazesini genişletmek için ROG Swift OLED PG27UCDM modelini duyurdu. CES 2025'te yapılacak olan tanıtım öncesi bir teaser olarak paylaşıldı.

Asus'un yeni OLED monitörünü

PG27UCDM, oyunculara 27 inç 4K çözünürlük sunmayı vadediyor. Mevcut 27 inç OLED monitör seçeneklerine kıyasla, bu modelde daha yüksek çözünürlük bekleniyor. Benzer model isimlerinden yola çıkarak, PG27UCDM’nin 4K çözünürlük sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, monitörün 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms GtG tepki süresiyle daha pürüzsüz bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

OLED ekranlar, yüksek fiyatları nedeniyle genellikle daha az tercih ediliyordu. Ancak son dönemde yapılan indirimler, bu durumu bir nebze de olsa değiştiriyor. Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş günlerinde OLED monitörler, büyük indirimlerle daha ulaşılabilir hale geldi. Asus'un yeni modelinin uygun fiyatlarla satışa sunulması yönünde yoğun bir talep ve beklenti bulunuyor. Fakat resmi detaylar henüz net değil.