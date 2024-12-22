ASUS, ilk olarak birkaç ay önce gösterdiği yapay zekâ odaklı mini bilgisayarı NUC 14 Pro AI'ın detaylarını paylaştı.

En önde gelen bilgisayar markalarından biri olan ASUS, eylül ayında düzenlenen IFA 2024’te “NUC 14 Pro AI” isimli bir cihaz tanıtmıştı. Copilot+ bilgisayarlar arasına katılan cihaz, piyasadaki ilk yapay zekâ destekli mini bilgisayarlardan biriydi.

Şirket, şimdi de NUC 14 Pro AI’dan detayları bizlerle buluşturdu. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, işlemcisinden bazı özelliklerine kadar birçok detayıyla dikkat çekecek.

Copilot’a özel tuş, Intel Core Ultra 9 işlemci ve dahası

Tasarımına baktığımızda bilgisayarın direkt olara M4 çipli siyah bir Mac mini havasında olduğunu görebiliyoruz. Cihazın içinde Intel Core Ultra 9 işlemci bulunuyor. Ayrıca önde direkt olarak tıpkı normal Copilot+ PC’ler gibi Microsoft’un yapay zekâ modeli Copilot’a ulaşmayı sağlayan özel bir tuşu da var.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre NUC 14 Pro AI, 5 CPU versiyonuyla gelecek. Bunlar, Core Ultra 5 226V’lik 16 GB RAM’e sahip bir modelden Core Ultra 9 288V’lik işlemci ve 32 GB RAM’lik modele kadar değişkenlik gösterecek. Bunlara ek olarak 67 TOPS seviyelerine çıkan GPU performansı ve 48 TOPS seviyesine çıkan NPU performansı da var. Şirket, önceki modellerden 3 kat daha fazla performans sergilerken daha az güç tükettiğini de eklemiş.

Minik canavarın tüm bu dikkat çeken özellikleri, 130 mm derinliğe ve genişliğe sahip 34 mm uzunlukta bir cihaza yerleştirilmiş. Karşılaştırma yapacak olursak en büyük rakibi Mac mini’de bu oranlar 127 mm ve 50 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Bunlar dışında cihazda üst kısımda bir parmak izi sensörü var. Copilot tuşuyla Microsoft’un asistanına ulaşılabildiğini söylemiştik. Bu asistan, sesli bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca 2 USB-A portu, Thunderbolt 4 portu, kulaklık girişi ve güç butonu da cihazda mevcut. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğiyle geldiğini de ekleyelim.

ASUS NUC 14 Pro AI’ın ne zaman piyasaya sürüleceği hâlâ açıklanmadı. Fiyatı da maalesef henüz belli değil. Bu konularda bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.