Geçtiğimiz ay içerisinde ülkemizde de piyasaya çıkan ve 10.000 TL'yi aşan fiyatıyla dudak uçuklatan GeForce RTX 2080'in küçük kardeşi RTX 2070 serisi duyuruldu.

Nvidia'nın 'turing' mimarisi ile donatılan yepyeni ekran kartı serisi RTX 2070, henüz ülkemizde piyasaya çıkmış durumda değil. Nvidia'nın yeni amiral gemisi RTX 2070, 499 dolarlık fiyatıyla abileri RTX 2080 ve 2080 TI'nin arasından sıyrılmayı başarıyor.

Gigabyte'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı GeForce RTX 2070 GAMING OC modelinin ardından, ASUS da RTX 2070 serisine ait 7 yeni ekran kartını duyurdu.

Asus RTX 2070 Serisi Ekran Kartları

Asus GeForce RTX 2070 8GB ROG Strix Gaming OC

Asus GeForce RTX 2070 8GB ROG Strix Gaming Advanced

Asus GeForce RTX 2070 8GB ROG Strix Gaming

Asus GeForce RTX 2070 8GB Dual OC

Asus GeForce RTX 2070 8GB Dual Advanced

Asus GeForce RTX 2070 8GB Dual

Asus Turbo GeForce RTX 2070

Tasarım olarak Asus, RTX 2070 için biraz daha kalın bir slot tasarlamış ve bu sayede ekran kartının uzunluğu 26.8cm'ye düşürülmüş. Full ATX kasa kullanmadığı için kasasına RTX 2070'i sığdıramayanlar için bu güzel bir haber. Bununla birlikte metal bir arka panel kullanan Asus, ekran kartının ışıl ışıl olmasını isteyenler için RGB aydınlatmasını da unutmamış. RTX Turbo 2070 için de bu boyut değişiklikleri geçerli.

Ekran kartlarında 2 HDMI 2.0b portu, 2 DisplayPort 1.4 ve bir adet de USB Type-C portunun yanı sıra 6 ve 8 pinlik güç girişleri bulunacak. Asus'un amiral gemilerinden alışık olduğumuz üzere, RTX 2070 sersisinde de çift Bios desteği bulunuyor.

Maalesef ekran kartları için bir fiyat veya -asıl önemlisi- saat hızı bilgisi paylaşılmadı. Ekran kartlarına dair bu ay içerisinde detaylı bilgilerin paylaşılmasını, Ekim ayı içerisinde 3 kartın da piyasaya sürülmesini bekliyoruz.