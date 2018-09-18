Nvidia'nın 'turing' mimarisi ile donatılan yepyeni ekran kartı serisi RTX 2070, henüz ülkemizde piyasaya çıkmış durumda değil. Nvidia'nın yeni amiral gemisi RTX 2070, 499 dolarlık fiyatıyla abileri RTX 2080 ve 2080 TI'nin arasından sıyrılmayı başarıyor.
Gigabyte'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı GeForce RTX 2070 GAMING OC modelinin ardından, ASUS da RTX 2070 serisine ait 7 yeni ekran kartını duyurdu.
Asus RTX 2070 Serisi Ekran Kartları
- Asus GeForce RTX 2070 8GB ROG Strix Gaming OC
- Asus GeForce RTX 2070 8GB ROG Strix Gaming Advanced
- Asus GeForce RTX 2070 8GB ROG Strix Gaming
- Asus GeForce RTX 2070 8GB Dual OC
- Asus GeForce RTX 2070 8GB Dual Advanced
- Asus GeForce RTX 2070 8GB Dual
- Asus Turbo GeForce RTX 2070
Tasarım olarak Asus, RTX 2070 için biraz daha kalın bir slot tasarlamış ve bu sayede ekran kartının uzunluğu 26.8cm'ye düşürülmüş. Full ATX kasa kullanmadığı için kasasına RTX 2070'i sığdıramayanlar için bu güzel bir haber. Bununla birlikte metal bir arka panel kullanan Asus, ekran kartının ışıl ışıl olmasını isteyenler için RGB aydınlatmasını da unutmamış. RTX Turbo 2070 için de bu boyut değişiklikleri geçerli.
Ekran kartlarında 2 HDMI 2.0b portu, 2 DisplayPort 1.4 ve bir adet de USB Type-C portunun yanı sıra 6 ve 8 pinlik güç girişleri bulunacak. Asus'un amiral gemilerinden alışık olduğumuz üzere, RTX 2070 sersisinde de çift Bios desteği bulunuyor.
Maalesef ekran kartları için bir fiyat veya -asıl önemlisi- saat hızı bilgisi paylaşılmadı. Ekran kartlarına dair bu ay içerisinde detaylı bilgilerin paylaşılmasını, Ekim ayı içerisinde 3 kartın da piyasaya sürülmesini bekliyoruz.