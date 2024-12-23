ASUS, yeni oyun laptop'u V16'yı tanıttı. Dikkat çeken özelliklerle gelen cihaz, iyi bir fiyatla gelirse iddialı olabilir.

Dünyanın en büyük bilgisayar markalarında biri olan ASUS, şimdi de yepyeni bir cihazla karşımıza çıktı. Teknoloji devi, V16 isimli iddialı özelliklerle donatılmış yeni oyuncu laptop’unu resmen tanıttı.

ASUS V16, 16 inçlik bir ekrana sahip olan oyun odaklı bir bilgisayar olarak geliyor. İşlemcisi, ekran kartı ve diğer özellikleriyle kullanıcısını memnun edecek cinsten.

144 Hz ekran, RTX 4050 ve dahası

ASUS V16’da 16 inç boyutunda FHD çözünürlüğe sahip IPS ekran görüyoruz. Bu ekran, 1920x1080 çözünürlüğe ve 144 Hz’lik yenileme hızına sahip. %89 ekran gövde oranı da çok daha iyi bir görüntüleme deneyimini kullanıcıya sunuyor. Ağırlığı ise 1,95 kg olarak açıklandı.

İşlemci tarafına baktığımızda cihazın Intel Core i5-13420H veya Intel Core i7-13620H seçenekleriyle sunulacağını görüyoruz. GPU’da ise NVIDIA GeForce RTX 4050 veya GeForce RTX 3050 seçenekleri var. 8/16 GB RAM, 512 GB/1 TB depolamayı da ekleyelim. Cihaz, Windows 11’le kutudan çıkıyor. İşletim sistemi olmadan da almak mümkün olacakmış.

MIL-STD-810H sertifikasına sahip cihazda askerî düzeyde dayanıklılık sunuluyor.. Bunların yanı sıra 63Wh pil, gelişmiş ses sunan Dirac teknolojisi ve ASUS Audio Booster, ErgoSense klavye, daha büyük bir touchpad, yapay zekâ destekli gürültü engelleme, 1080p kamera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 gibi özellikleri de unutmayalım.

ASUS, fiyat performans konusunda öne çıkması beklenen bu bilgisayarın fiyatını henüz açıklamadı. Yakında fiyatının belli olup piyasaya sürülmesi bekleniyor.