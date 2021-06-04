Ata Demirer, Instagram'da yaptığı bir paylaşım ile Marmara Denizi'ni adeta işgal eden deniz salyası sorunuyla ilgili yeni ve tedirgin eden bir gerçeği ortaya çıkardı. Yaptığı dalış sırasında Kuzey Ege'de olduğunu söyleyen Demirer, deniz salyasının oraya kadar ulaştığını duyurdu.

Türkiye'nin bir süredir konuştuğu gündem maddelerinin başında ne yazık ki Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu geliyor. Denizin bütününe yayılmış durumda olan "deniz salyası", deniz yaşamını büyük ölçüde tehdit ediyor. Bilim insanlarının konuyla ilgili korkunç açıklamaları ise insanları daha da tedirgin henüz somut bir adım atılmaması, Marmara Denizi'nin kendi kaderine terk edildiğini düşündürüyor. Ancak bu konuda yeni bir adım atılmazsa, durum daha da vahim bir noktaya doğru evrilecek gibi görünüyor.

Komedi-eğlence sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ata Demirer, bugün Instagram'da iki yeni fotoğraf paylaştı. Kuzey Ege olduğunu söylediği yerde denize dalış yapan Demirer, deniz salyası ya da "müsilaj"ın oraya kadar geldiğini gösterdi. "Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok..." açıklamasını yapan Demirer, takipçilerinden de benzer yorumlar aldı.

Ata Demirer'in Kuzey Ege'deki deniz salyası sorununu gösteren fotoğrafları

Konunun bir numaralı muhatabı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunu ile ilgili acil eylem planı hazırladıklarını ve bu konuda adım atacaklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'un durumuna atıfta bulunarak bu meseleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakmayacaklarını, duruma el atacaklarını söylemişti. Bu bağlamda, konuyla ilgili neler yapılacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.