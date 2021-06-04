BBC, Müsilajın Ele Geçirdiği Marmara'nın Dibini Görüntüledi

BBC Türkçe ekibi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile birlikte müsilajın ele geçirdiği Marmara Denizi'nin dibini görüntüledi. Görüntüler, Marmara'daki sorunun ne kadar ciddi seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.

Marmara Denizi, son birkaç aydır devam eden ve son haftalarda endişe verici düzeylere ulaşan müsilaj (deniz salyası) sorunuyla boğuşuyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerin kıyılarını kaplayan deniz salyası, deniz ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hatta uzmanlar, bu sorunun son derece bulaşıcı olan kolera salgınını da beraberinde getirebileceğini söylüyor.

Meclis’te bu konunun çözümüne ilişkin görüşmeler devam ederken BBC Türkçe ekibi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile birlikte Erdek sahilinde dalış yaparak denizin altındaki son durumu inceledi. Görüntüler, pek de iç açıcı görünmüyor.

‘Kıyıda görülenler, buzdağının görünen yüzü’

Marmara’nın her ne kadar son birkaç haftadır fark edilir boyutlara ulaşsa da kasım ayından beri müsilaj problemiyle boğuştuğunu belirten Prof. Dr. Sarı, kıyıda görülenlerin aslında buzdağının görünen yüzü olduğunu söylüyor.

Sarı’nın açıklamalarına göre deniz yüzeyini kaplayan neredeyse 10 cm kalınlığındaki bu tabaka, deniz suyuyla atmosferin ilişkisini keserek kıyısal alanda, tabakanın altında kalan bütün canlı yaşamın ölmesine neden oluyor. Sarı, özellikle deniz tabanında hareketsiz yaşayan midye ve sünger kümeleri gibi canlıların bu sorundan etkilendiğini belirtiyor.

‘Üç temel tetikleyicisi bulunuyor’

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi’ndeki müsilaj oluşumunun üç temel tetikleyicisi olduğunun altını çiziyor. Bunlar; küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Marmara Denizi’nin ortalama sıcaklığının artması, denizin Karadeniz ile Ege arasında durağan bir yapıda olması ve yanlış atık yönetimi politikaları.

Meclis’te çalışmalar devam ediyor:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı bir açıklamada Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunuyla ilgili acil eylem planı hazırladıklarını belirtmişti. Hem kısa vade hem de uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kurum, bu konuda atılacak adımları pazar günü paylaşacaklarını söyledi.

BBC Türkçe ekibinin Prof. Dr. Mustafa Sarı ile birlikte hazırladığı, Marmara’daki müsilaj sorununun ciddiyetini gösteren videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.