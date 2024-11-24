Yellowstone’da bulunan Isa Gölü hem Pasifik hem de Atlas Okyanusu’na dökülen dünyanın tek gölüdür. Göl, bu özelliğiyle eşsizliğini ortaya koyar. Peki bu göle dair daha farklı hangi ayrıntılar vardır?

Konumu, hangi bölgelere hangi şartlarda aktığı, drenaj yönü gibi ayrıntılar, göllere dair önemli ayrıntılardandır.

Gelin, Isa Gölü’nün özelliklerine bakalım.

Bu göl, Yellowstone Milli Parkı’nda Old Faithful ve West Thumb gayzer havzaları arasında yer alır.

Ayrıca Kuzey Amerika’nın kıtasal ayrımının da tam üzerinde yer alır. Dağ sırtı olarak adlandırabileceğimiz bölge, Kuzey Amerika’dan dikey olarak aşağı uzanır ve farklı okyanuslara akan büyük su havzalarını birbirinden ayırır.

Isa Gölü, benzersiz bir konuma sahiptir. Öyle ki gölün doğu tarafı, Columbia Nehri’nin bir kolu olan Lewis Nehri’ne ve en sonunda Pasifik Okyanusu’na dökülür.

Ek olarak gölün batı kısmı, Madison Nehri’nin bir kolu olan Firehole Nehri’ne ve sonunda Florida Boğazı ile Atlantik’e bağlanan Meksika Körfezi’ne akar.

Isa gölünde drenaj yönü, olması gerekenin tam tersidir.

Doğuya doğru çıkışı batıda Pasifik’e, batıya doğru çıkışı ise güneydoğuda Atlantik’e doğru akar. Yine gölün bu mantığa yatmayan rotası, Yellowstone’un benzersiz ve kıvrımlı topografyasının tuhaflığını gözler önüne serer.

Bilim insanlarına ve bazı araştırmalara göre Isa Gölü’nün her iki çıkıştan da sadece yoğun kar yağışlı kışların ardından, yani güçlü kar erimesi dönemlerine aktığı öne sürülür. Bu, oldukça dikkat çekici bir özelliktir.

Öyle ki benzer bir durum Finlandiya sınırına yakın, Rusya’daki St. Petersberg yakınlarındaki Ladoga Gölü’nde de görülür. Gölün büyük bir kısmı, Neva Nehri vasıtasıyla Finlandiya Körfezi’ne akar ve bu da nihayetinde Baltık Denizi’ne ulaşır. Ayrıca gölün Hazar Denizi’ne bağlanan, Volga Nehri sistemine bağlı kolları da vardır.

Özetle Yellowstone bölgesindeki Isa Gölü hem Pasifik hem de Atlas Okyanusu’na dökülen dünyanın tek gölüdür. Üstelik drenaj yönü, olmasına gerekenin tam tersidir.

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