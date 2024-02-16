Bankalardan, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir hamle geldi. Alınan karar doğrultusunda ATM'lerden para çekme limitleri artırıldı. Peki güncel çekim limitleri kaç TL'ye yükseltildi?

Yüksek enflasyon, satın aldığımız her ürünün fiyatının yükselmesine neden oldu. Bir dönemler cebimizde 100 TL ile gezip, bir poşet malzeme alabiliyorduk. Şimdi ise aynı para ile sadece birkaç parça malzeme alabiliyoruz. Hâl böyle olunca vatandaş, cebinde daha fazla para ile gezmek zorunda kaldı.

Bu durumun farkında olan bankalardan da konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Alınan kararla ATM'lerde uygulanan para çekme limitinde artış yapıldı. Yani vatandaşın ATM'lerdeki günlük çekim limiti, artık yüksek tutarlarda olacak.

Peki yeni limitler nasıl oldu?

Daha önce 5.000 TL olarak uygulanmakta olan ATM para çekim limiti, alınan karar doğrultusunda 10 bin TL'ye yükseltildi. Öte yandan; çekim limitini 15 bin TL'ye kadar yükselten bankalar da oldu. Karar alan bankalar, müşterilerine mobil uygulama ve kısa mesajlarla bilgilendirme geçmeye başladılar. Bu arada; uygulamanın karekod ile çekim işlemleri için de geçerli olduğunu belirtelim.

Alınan kararın vatandaşın işini kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Çünkü bu kararla şubelerdeki yoğunluk azalacak. Vatandaş, bugüne kadar olduğu gibi 5.000 TL'nin üstündeki para çekim işlemlerinde şubeye gitmeye gerek duymayacak.