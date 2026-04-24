En Ucuz Audi Otomobiller A1 ve Q2'nin Üretimi Sona Erdi

Audi, uzun süredir markanın en uygun fiyatlı modelleri olan A1 ve Q2 için yolun sonuna geldi. Üretimi biten iki modelin yerini, 2026 sonbaharında tanıtılacak tamamen elektrikli A2 e-tron almaya hazırlanıyor.

Beyazıt Kartal

Audi, otomobil dünyasında önemli bir dönemin kapısını kapatıyor. Markanın en ulaşılabilir otomobilleri arasında yer alan Audi A1 ve Audi Q2 için üretim süreci resmen sona eriyor. Yani artık “en ucuz Audi” denince akla gelen bu iki model, yeni nesilleriyle yola devam etmeyecek.

Aslında bu karar çok da sürpriz değil. Audi, yıllardır ürün gamını daha sade, daha premium ve daha elektrikli bir yapıya dönüştürmek istediğini açıkça gösteriyordu. A1 ve Q2’nin vedası da tam olarak bu dönüşümün bir sonucu. Markanın yeni giriş seviyesi modeli ise içten yanmalı değil, tamamen elektrikli olacak.

Audi A1 ve Q2 artık üretilmeyecek

Audi A1, 2010 yılından bu yana markanın küçük sınıftaki temsilcisiydi. Volkswagen Polo altyapısını kullanan model, özellikle şehir içinde pratik ve premium bir otomobil isteyen kullanıcıları hedefliyordu. İlk nesilde üç kapılı versiyon da sunulmuştu ancak ikinci nesilde yalnızca beş kapılı gövdeyle devam edildi.

Q2 ise 2016’da tanıtılmış ve Audi’nin en küçük SUV modeli olarak ürün gamına eklenmişti. Kompakt boyutları, yüksek sürüş pozisyonu ve Audi logosunun getirdiği premium algıyla özellikle Avrupa’da dikkat çekmişti. Ancak artık bu model de üretim bandındaki yerini yeni elektrikli modellere bırakıyor.

A1 ve Q2’nin yerini elektrikli A2 e-tron alacak

Audi’nin planı, bu iki modelin bıraktığı boşluğu A2 e-tron ile doldurmak. Marka, yeni giriş seviyesi elektrikli modelini 2026 sonbaharında tanıtacağını açıkladı. Modelin üretimi ise Almanya’daki Ingolstadt tesislerinde yapılacak.

A2 ismi, Audi tarihinde oldukça özel bir yere sahip. 1999-2005 yılları arasında üretilen orijinal A2, hafif yapısı ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla döneminin en farklı otomobillerinden biriydi. Şimdi bu isim, elektrikli otomobil çağında yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

