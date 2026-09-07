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Audi A2 e-tron'un Görselleri Sızdırıldı: Sıra Dışı Tasarım Geri Dönüyor!

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Audi'nin yakında tanıtacağı A2 modelini geri döndürecek A2 e-tron'un tasarımı sızdırıldı.

Audi A2 e-tron'un Görselleri Sızdırıldı: Sıra Dışı Tasarım Geri Dönüyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Audi, 2005 yılında üretimi sona eren ve sıra dışı tasarımıyla akıllara kazınan A2 modelini geri döndürmeyi planlıyor. Audi A2 e-tron ismini alacak bu model için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Otomobilin tasarımını baştan aşağı gösteren görseller sızdırıldı.

Alman üreticinin 1999 yılında tanıttığı ve 2000-2005 yılları arasında ürettiği orijinal A2 modeli, hafif alüminyum yapısı ve eğimli tavan tasarımıyla döneme damgasını vurmuştu. Elektrikli olacak yeni versiyon da yine kendini belli eden bir tasarımla gelecek.

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Audi A2 e-tron'un Görselleri Sızdırıldı: Sıra Dışı Tasarım Geri Dönüyor!
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Yeni Audi A2 e-tron böyle olacak

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Sızdırılan detaylara göre araç ön tarafta, sahte radyatör ızgarasının yanlarına gizlenmiş ayrık LED farlar ve üst kısımda farklı aydınlatma modlarına sahip gündüz LED’leri ile dikkat çekiyor. Ön tamponda ise L şeklinde hava girişleri yer alıyor. Yan profilde, orijinal A2 modelinde olduğu gibi dik tavan açısı ve küçük cam yapısı korunmuş.

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Arka bölümde ise modelin imza niteliğindeki çift parçalı cam yapısı varlığını sürdürüyor. Gövde rengi spoylerin üzerinde geniş bir cam alan ve altında küçük bir arka cam paneli var. Orijinal modeldeki dikey stop lambalarının aksine, yeni A2 e-tron’da oldukça ince yatay LED stop grubuna yer verilmiş.

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Aracın kabininde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş konsol ve kapı panelleri olacak. Havalandırma menfezlerinin alt kısmında kablosuz şarj pedleri ve bazı kontrol tuşları bulunurken; cockpit alanında gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı bir arada sunuluyor. Ayrıca aracın 5 kişilik bir oturma düzenine sahip olduğu görsellerden anlaşılabiliyor.

Audi’nin resmî paylaşımlarına dayanarak bakıldığında A2 e-tron modelinin yakın zamanda tanıtılan Volkswagen ID.3 Neo ile kardeş bir altyapı paylaşması bekleniyor. İddialara ve üretici tahminlerine göre araç, Audi gamının en verimli elektrikli otomobili olmaya aday. Arkadan itiş, 188 beygir gücü, 61 kWh LFP batarya gibi özellikler görebiliriz. Henüz resmi menzil değeri açıklanmamış olsa da 630 km’nin üzerine çıkabileceği konuşuluyor.

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