Audi A4 ve A6'nın Geleceği Tamamen Elektrikli Olacak

Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi'nin patronu Markus Doesmann, Audi A4 ve Audi A6 modellerinin geleceğinin tamamen elektrikli olduğunu söyledi. Doesmann, ayrıca hibrit teknolojisinin geleceğinin olmadığını da dile getirdi.

Devletler ve şirketler karbon salınımını azaltmak için kendilerine yeni hedefler ve yol haritaları koyuyor. Elektrikli otomobiller de bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Birçok otomobil üreticisi elektrikli otomobiller üretiyor ve ilerleyen yıllarda üretilen bu araçların sayısı daha da artacak gibi gözüküyor.

Bu şirketlerden bir tanesi de Almanya merkezli Audi olacak. Şirketin patronu Markus Doesmann, verdiği bir röportajda Audi A4 ve Auid A6'nın geleceğinin tamamen elektrikli olduğunu dile getirdi. Ancak içten yanmalı motorlar, 2020'lerin sonlarına kadar halen sahnelerde olmaya devam edecek.

Audi A4 ve A6, tamamen elektrikli olacak

(Audi A4 konsept tasarım)

Audi'nin patronu, 2023 yılında çıkacak olan yeni nesil Audi A4 ve Audi A6 modellerinden de bahsetti. Duesmann, 2 sene sonra çıkacak olan bu otomobillerde içten yanmalı motorların kullanılacağını söyledi. Ancak yeni modellerin güç aktarım mekanizmalarında elektrikli sürümler de olacak.

Hibrit modellerin geleceği olmayan bir teknoloji olduğunu düşünen Duesmann, hükûmetlerin bu güç aktarım mekanizmasını desteklemeyeceğini de düşünüyor. Audi patronu, elektrikli otomobillere hızlı bir şekilde geçiş yapılmasının şirket için oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Almanya merkezli otomobil üreticisi, ayrıca Project Artemis adını verdiği bir elektrikli otomobil üstünde daha çalışıyor. Munich Motor Show'da konsept versiyonu gösterilen bu aracın 2024'e kadar çıkış yapması beklenmiyor. Başında Alex Hitzinger'in bulunduğu ve nispeten daha erişilebilir bir araç olacağı tahmin edilen Project Artemis'in asistan özellikleri konusunda da öne çıkan bir model olacağı düşünülüyor.